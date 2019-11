Baj van, ha ezeket kívánjuk

Sokan úgy gondolják, akkor kezdünk el valamit kívánni, ha szervezetünk hiánya van bizonyos tápanyagokból - ezen logika szerint a csokoládééhség alacsony magnéziumszintre utal. Amennyire logikusnak hangzik, annyira nincs ennek alátámasztásához elegendő mennyiségű kutatás és bizonyíték.

Ez persze nem azt jelenti, hogy bizonyos ételek megkívánásnak ne lenne igazi alapja - van, de ez inkább arról szól, hogy agyunk olyan ételhez akar jutni, amelynek hatására jobban érezzük magunkat vagy mert szigorú diétán vagyunk és kifejezetten azt akarjuk, amit nem ehetünk.

VizetCukorbetegségA túlzott szomjúság a cukorbetegség egyik korai tünete - és most nem arról beszélünk, amikor egy kemény edzés után meghalnánk egy korty vízért. Ez egy jóval, amelyet folyamatos vizelés is kísér. A cukorbetegeknek az extra cukor felhalmozódik vérükben, veséiknek pedig sokkal többet kell dolgoznia, hogy kiszűrhessék és elnyelhessék a cukrot. De mivel ez nem mindig történik meg, az extra cukor a vizeletbe kerül. Emiatt gyakrabban járnak vizelni és még szomjasabbak lesznek.SótAddison-kórNem azért kívánjuk a sót, mert többre lenne szükségünk belőle, kivéve azokat a sportolókat, akik sokat izzadnak és emiatt sok sót vesztenek. Ha nagyon kívánjuk a sót, az az Addison-kórra utalhat, amely a mellékvesekéreg működésének idült elégtelensége. Ennek következtében egyes hormonokból nem termelődik elég: a kortizol például stressz esetén biztosítja azt, hogy testünk a megfelelő választ adja, az aldoszteron pedig a vérnyomást tartaná szinten. Ha az Addison-kórt nem kezeltetjük,. Ha tehát úgy érezzük, hogy elkezdtük kívánni a sós ételeket, úgy, ahogyan még eddig soha, érdemes orvoshoz menni.JegetVashiánytElőfordulhat az is, hogy olyan dolgokat kívánunk, amelyeknek egyáltalán nincs tápértéke - jeget, papírt, agyagot vagy még furcsábban hangzó dolgokat. Ezt a tudomány még nem tudja megfelelően megmagyarázni, de a Medical Hypotheses szaklapban megjelent egyik tanulmány szerint ha valaki jeget rág, az fokozza az agy vérellátását, ezzel pedig remekül lehet például a vashiány okozta lassúságot orvosolni.