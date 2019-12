A pajzsmirigyzavar egyik súlyos következménye

A meddőség és a pajzsmirigyműködés közötti kapcsolat már bizonyított. Ennek ismerete és kivizsgálása alapvetően fontos meddő párok esetében. A sokszor tünetmentes elváltozások felismerésével és kezelésével a várt gyermekáldás is létrejöhet.

Meddőség esetén fontos a TSH és a pajzsmirigy hormonjainak a vizsgálata

meddőség kialakulásában két fő tényező szerepét bizonyították: hipotireózis, azaz a csökkent pajzsmirigyműködés és a pajzsmirigy autoimmun gyulladása. A pajzsmirigy csökkent működése gyakori oka a meddőségnek - mondja prof. Balázs Csaba endokrinológus, a Budai Endokrinközpont orvosa.

Anatómiai elváltozások, hormonális diszfunkciók és lelki okok is vezethetnek meddőséghez

"A gondot az jelenti, hogy a csökkent működésnek nincsenek feltétlen, "ordító jelei", hanem alamuszi módon, szubklinikus formában van jelen. Ez nem csak a tünetek hiányát jelenti, hanem azt is, hogy az egy-egy alkalommal végzett TSH és T3, illetve T4 eredmények nem mindig elegendőek."

Akkor beszélünk meddőségről, ha rendszeres, fogamzásgátlástól mentes szexuális együttlét ellenére, egy éven belül nem jön létre terhesség. Ez számos okra visszavezethető anatómiai elváltozásoktól, hormonális diszfunkciókon át különböző lelki okokig. Az okokról, tünetekről és a kezelési lehetőségekről az alábbi cikkre kattintva olvashat bővebben!

Sokan nem is tudnak a betegségükről

átmenti pajzsmirigy-érzékenységgel vagy megnagyobbodással, tömött tapintatú strúmával,esetleg hőemelkedéssel. Következményeként tartós alulműködés is előfordulhat, már a betegség kezdetén. A betegség korai felismerése azért is fontos, mert a tünetmentes forma ("szubklinikus") is jelentős rizikófaktora számos betegségnek, a meddőségnek és a spontán vetéléseknek. A csökkent pajzsmirigyműködés hátterében a leggyakoribb autoimmun betegség, a Hashimoto thyreoiditis húzódik meg. A krónikus autoimmun gyulladás kezdetben gyakran tünetmentes, de együtt járhatvagy megnagyobbodással, tömött tapintatú strúmával,esetlegKövetkezményeként tartós alulműködés is előfordulhat, már a betegség kezdetén. A betegség korai felismerése azért is fontos, mert("szubklinikus")számos betegségnek, a meddőségnek és a spontán vetéléseknek.

A normál TSH érték önmagában kevés

Az utóbbi időben derült csak ki, hogy teljesen ép pajzsmirigy (normális TSH) mellett is kialakulhat a meddőség és a korai vetélés , ha autoimmun gyulladás áll fenn. Ezt leginkább a TPO (thyreoidea peroxidáz) enzim elleni antitest jelenléte mutatja, ugyanis ezeknek az antitesteknek szerepük van: Meddőségben, mert az infertilis nőkben a TPO elleni antitest 31.8 százalék , a fertilis, egészséges populációban 4.6 százalék volt kimutatható.

Vetélésekben, mert:

A TPO elleni antitest pozitívakban a spontán vetélések száma jelentősen magasabb, mint az antitest negatívakban (32 százalék a 6 százalék ellen).

A 3-szor vagy több alkalommal vetéltek között a magas TPO elleni antitestek száma kétszer nagyobb.

Magzati fejlődésben, mert:

A magzat fizikai fejlődése (érése) 19.3%-ban gátolt a TPO elleni antitest pozitív anyákban.

A szellemi fejlődés, az IQ érték 10,5 ponttal alacsonyabb a TPO elleni antitest jelenlétében.

Kinek javasolt a vizsgálatok elvégzése?

apajzsmirigyállapotát is ellenőriztetni - tanácsolja Balázs professzor. A laborvizsgálat során a pajzsmirigy komponensei: a Tireoglobulin és a pajzsmirigy peroxidáz enzim (TPO) elleni antitest mérése is fontos. Meddőség, ismétlődő vetélések esetén feltétlenül javasolt- tanácsolja Balázs professzor. A laborvizsgálat során a pajzsmirigy komponensei: a Tireoglobulin és a pajzsmirigy peroxidáz enzim (TPO) elleni antitest mérése is fontos.

A pajzsmirigybetegség kialakulásában fontos szerepet játszik az öröklött hajlam, így amennyiben valakinél előfordult a családban ilyen betegség, annak érdemes még a tervezett teherbeesés időpontja előtt elvégeztetni a szűrővizsgálatot. A lappangva kialakuló, sokszor valóban tünetszegény betegség igen szerteágazó panaszokat okozhat, ami tovább nehezíti a felismerését. Sokan talán nem is gondolnak rá, de a látszólag ok nélküli hízás, hajhullás és fáradékonyság hátterében is pajzsmirigy alulműködés állhat.