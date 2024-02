A kóla meglepő hatására jöttek rá

Az állatorvosok kólához nyúltak, hogy megoldják egy beteg szamár gyomorproblémáját - írja a BBC.

Joey egy szamármentő intézményben él Devonban, és gyomorelzáródást állapítottak meg nála. Eljutott oda, hogy már nem fogadott el sem ételt, sem italt, olyan fájdalmai voltak. A helyi állatorvosok négy napon keresztül napi hat liter szénsavas italt adtak neki az orrán keresztül, és az állat a „kezelés” végére teljesen felépült.

Fotó: Getty Images



Jamie Forrest állatorvos elmondta, hogy a kóla feloldotta az elzáródást, hozzátette, korábban is alkalmazták már ezt az eljárást "igazán jó" eredménnyel.

Hagyományos kólát használtak, mert Joey-nak szüksége volt az extra kalóriákra, hogy megelőzzék a máj és a vese károsodását. "Egy csövet vezettünk be egészen a gyomráig, és napi háromszor adagoltuk számára az italt – magyarázta az orvos. Arra is figyelmeztetett, hogy sosem szabad állatoknak rutinszerűen adni ilyesmit – alapos okkal is csak orvosi utasításra.

"Joey újra a régi, és még új barátot is szerzett, szóval nagyon jól van" – tette hozzá a szakember.

Képünk illusztráció.