Így lehetsz a kutyád legjobb barátja

A döntés, hogy kutyát veszünk, vagy fogadunk be, egyáltalán nem egyszerű: ha felelősségteljes gazdik akarunk lenni, akkor készek kell lennünk módosítani az életvitelünket. Érdemes jó alaposan utána néznünk a különböző fajták igényeinek, hogy kiderüljön, tudunk-e számára megfelelő életteret biztosítani, képesek vagyunk-e vele annyit foglalkozni, amennyi törődésre szüksége van stb. Ezt a bizonyos életteret pedig mindenképpen nézzük át: akár kinti, akár benti kutyáról van szó, tüntessünk el minden olyan tárgyat, ami veszélyes lehet a kedvencre nézve. Semmiképpen se férhessen hozzá emberi ételhez például, mert van, ami árthat neki! Ellenben megfelelő mennyiségű ivóvíz mindig legyen elérhető helyen számára!

Kölyökkutya esetében készüljünk fel arra, hogy rendszeresen fogunk állatorvoshoz járni a különböző oltások miatt. A kötelezően adandó, veszettség elleni oltások mellett különböző fertőző betegségek ellen is ajánlott beoltatni a jószágot. Mindig tartsuk be az állatorvos által javasolt oltási tervet! Mivel csak egészséges kutya oltható, alaposan figyeljük meg indulás előtt a kedvencünket! Ha minden rendben van az ebbel, akkor az első év után elég évente csak egyszer, egy ismétlő oltás (veszettség ellen, valamint erősen javasolt a több fertőző betegség ellen védő kombinált oltás) miatt ellátogatnunk az állatorvosi rendelőbe.

A rendszeres állatorvosi vizsgálatokról semmiképp se feledkezzünk meg! Fotó: Getty Images

A chipről is kötelességünk gondoskodni. A beültetése a kutyánknak nem fáj, lényegében egy injekcióval kapja meg az állatorvostól, aki ezután regisztrálja a kedvencünk, illetve a mi adatainkat egy központi adatbázisba. Egy jeladó segítségével kiderülnek belőle a különböző egészségügyi információk (oltások ideje és típusa, az ivartalanítás időpontja stb.), de ha elszökik az állat, akkor a hatóságok is a chip segítségével tudják beazonosítani és hazahozni.

Az is nagyon fontos, hogy már kölyökkorától kezdve tanítgassuk a kutyánkat. Nincs szükség rengeteg parancs elsajátítására: a lényeg, hogy a kutyánk hallgasson ránk, például ha magunkhoz hívjuk. Ezáltal természetesen a gazdi és a kedvenc kötődését is erősítjük. A kutya társas lény, ezért törekedjünk arra, hogy minél több minőségi időt töltsünk vele.

Az ivartalanítást is gondosan gondoljuk át: ha nem áll szándékunkban tenyészteni, jobb alávetni az állatot a beavatkozásnak, mielőtt még „baleset” történne. Ráadásul így több betegségtől is megvédhetjük a kedvencünket (kan kutyák esetében például a hererák, szukák esetében pedig a gennyes méhgyulladástól sem kell tartani többek között). A műtét időpontjával, valamint az azt követő időszakkal kapcsolatban is kövessük az állatorvos tanácsait!

Amiről pedig szintén nem szabad elfeledkeznünk, az a kullancsok, a bolhák és a szúnyogok elleni védelem, amelyek számos betegséget okozhatnak a kutyáknak. A bolhák a viszketésen túl egyéb gondokkal járnak: az állat vérét szívják, és közben betegségekkel fertőzik meg, de akár galandféreg is bekerülhet általuk a kutya szervezetébe. Sőt, az emberek is kaphatnak bakteriális betegségeket, ha megcsípi őket a bolha.

A kullancsok szúrása is nagyon veszélyes a kutyákra nézve: babéziózist és Lyme-kórt is okozhatnak. Ezért is fontos a kutya rendszeres fésülése, illetve a bundájának átnézése: így mind a bolhák ürülékét, mind a kullancsokat észrevehetjük. A tavasz elejétől pedig szúnyogoktól is óvakodnunk kell: a csípése szívférgességhez vezethet a kutyáknál. Ezek mind súlyos betegségek, és a legjobbat azzal tehetjük a kedvencünkért, ha a megelőzésükre törekszünk.

Szerencsére erre a célra többféle készítmény is elérhető: ezek többségét vény nélkül is megvehetjük. Vannak például kullancs- vagy bolhariasztó nyakörvek. Van olyan szer, amit tabletta formájában adhatunk a kedvencünknek, de van folyadék állagú is, amit pedig a tarkójára és a hátára kell csöpögtetnünk. A lényeg, hogy mindig gondosan írjuk fel, mikor adtuk a kutyánknak, mert hatásuk csak egy bizonyos ideig tart (egy nyakörv több hónapon át védelmet nyújthat, tablettából vagy cseppből kb. 4 hetente kellhet újabb adag). Ezért fontos, hogy mindig időben gondoskodjunk a pótlásukról.

A kedvencünk bundáját is tartsuk karban. Természetesen ez is nagyban függ a fajtától és az évszaktól is, de általában érdemes nyaranta bőven fésülgetni a kutyánkat, hogy megszabaduljon a felesleges szőrzettől. A fürdetésről se feledkezzünk meg, de nem ajánlott túlzásba vinni. A kutyák jobban kedvelhetik, ha kefével visszük le róluk a koszt

Figyeljünk rá, hogy mindig érjék új ingerek a kedvencünket. Fotó: Getty Images

Természetesen arról is gondoskodnunk kell, hogy a kutyánk eleget mozogjon. Ez nagyban függ a kutyus fajtájától és korától is, hogy mennyire van igénye, de reggel és este mindenképpen vigyük le, ha lakásban élünk (akár többször is, ha van rá lehetőségünk). Azonban a sétáltatás nem csak akkor fontos, ha lakásban tartott kedvencről van szó: egy kinti kutyának is igénye lehet arra, hogy elhagyjuk vele a megszokott területét. Neki már a környező utcák bejárása is kaland lehet: egyrészt így rengeteg új inger éri, másrészt jobban le is fárad a nap végére. Akár kirándulásra is magunkkal vihetjük, ha az állatot alkalmasnak találjuk rá.

A kutyatartás számtalan kihívással jár, de ha figyelünk kedvencünk egészségére és igényeire, sokáig hű társunk marad.

