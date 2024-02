Így is terjedhet az Alzheimer-kór

Az Alzheimer-kór nem fertőz, legalábbis az eddigi tudásunk szerint. Ritka orvosi balesetek révén azonban akár terjedhet emberről emberre, bár a szakértők hangsúlyozzák: nincs bizonyíték arra, hogy a mindennapi tevékenységek révén átadható lenne. Néhányan viszont, akik elhunyt donorok agyalapi mirigyéből kaptak növekedési hormont, korai Alzheimer-kórban szenvednek. Valószínűleg azért, mert a felhasznált hormonok olyan fehérjékkel voltak szennyezettek, amelyek elindították a betegséget az agyukban – számolt be a University College London kutatásának eredményeiről a The Guardian.

A demencia legjelentősebb kockázati tényezője az életkor. Fotó: Getty Images

Nem úgy fertőz...

"Egy pillanatig sem állítjuk, hogy el lehet kapni az Alzheimer-kórt. Azt ugyanis nem bakteriális fertőzés és nem is vírus okozza" – hangsúlyozta John Collinge, a tanulmány társszerzője. A kutatók szerint a felfedezés megerősíti azt a feltételezést, hogy az Alzheimer-kór a prionbetegségekkel mutat hasonlóságot. Ezeket az agyban terjedő, fertőző, hibásan működő fehérjék okozzák, jellemzően spontán jelentkeznek, de genetikai mutáció is állhat a kialakulásuk hátterében, vagy akár terjedhetnek fertőzött agy-, illetve idegszöveten keresztül is. Mivel a kezelést már betiltották, az nem fordulhat még egyszer elő, hogy a betegség agyról agyra terjedjen át. A vizsgálat azonban segíthet abban, hogy megértsük az Alzheimer-kór kialakulását és természetét.