Melyik allergiás gyógyszer a legjobb?

Az allergia elleni készítményeket nehéz jól megválasztani. Egyrészt, mert mindenki más allergénre reagál erősebben, másrészt elég keveset tudnak még az orvosok is a szervezetnek erről a reakciójáról, hogy bombabiztos támpontjuk legyen a kezeléshez. Nem csoda tehát, hogy ha a barátainkat kérdezzük meg, hogy ők mivel kúrálják magukat, akkor igen színes válaszokat kaphatunk, és persze mindenki azt fogja állítani, hogy az ő javaslata a legjobb. Idővel talán próba, szerencse alapon mindenki rátalál, hogy neki mi a legmegfelelőbb. De azért van pár fogódzó, amellyel lerövidíthető a kísérletezés.

Az orrsprayben mindig bízhatunk - de csak ha tartósan alkalmazzuk

Sarena Sawlani, a chicagói allergia- és asztmaközpont orvos-igazgatója kifejtette , hogy a különböző gyógyszerek - és ezek kombinációi - eltérő módon hatnak az adott emberre, és az eredmények sokban függenek a körülményektől is. Hiába szedett például valaki jó eredménnyel egy gyógyszert, ha olyan területre látogat, ahol egy potenciális új allergénnel találkozhat. De az is előfordulhat, hogy valaki olyan gyógyszert kezd el szedni, amely megváltoztatja az immunrendszerét. Így a gyógyszerek kiválasztásánál mindig fontos a személyre szabott megközelítés. A hatóanyagok ugyanazokon a mechanizmusokon keresztül működnek, de mindnyájan másképp reagálunk rájuk attól függően, hogy mi okozza a tüneteket, és hogy testünk hogyan kezeli ezeket.

Különböző szerek hatásosak, de nem tudjuk, miért

Az antihisztaminkészítmények nem teljesen egyformák, de nagyon hasonlóak, és ugyanazt az alapelvet alkalmazzák. Az allergiás tüneteket a szervezetbe kerülő irritáló hatású anyagok okozzák. Ilyenek például a pollenek vagy az állatszőr: ezek nagy mennyiségű kémiai anyagot, hisztamint szabadítanak fel. A hisztamin kitágítja a véredényeket és megnöveli a váladéktermelést, amikor eléri többek között az orr és az arcüreg sejtjeiben lévő receptorokat. Az antihisztaminok úgy működnek, hogy képesek a hisztaminreceptorokhoz kötődni - szabályos versenyt folytatnak ezért a hisztaminokkal. Nagy különbség, hogy az antihisztaminok nem aktiválják a receptort, így blokkolják a hatásokat.

Az antihisztaminok , például a fexofenadin, a cetirizin vagy a loratadin hatóanyagú tabletták között az egyetlen tényleges különbség, ahogy a test feldolgozza ezeket. A loratadint például elsősorban a máj dolgozza fel, míg a cetirizinre és a fexofenadinra ez kevésbé jellemző. Ez ugyan nem befolyásolja a hisztamin receptorokhoz kötődését, de az adott személy anyagcseréjétől és májától függően változhatnak a mellékhatások. Nem sokat tudunk arról, hogy az anyagcserében résztvevő metabolitok hogyan befolyásolhatják a gyógyszer általános funkcióját. Csak azt tudjuk, hogy egyes emberek nem reagálnak ugyanolyan módon ugyanarra az adott gyógyszerre, így például ha a loratadin metabolitjai nem passzolnak jól, akkor egy másik hatóanyag jobb lehet.

Néhány antihisztamin jobban működik a bőrkiütések és más bőrtünetek ellen. A cetirizin és a fexofenadin általában inkább felhalmozódik a bőr szövetében, így kissé nagyobb hatással van a hisztaminreceptorokra, mint a loratadin. De ez is egyénfüggő.

Az orrsprayk biztosan jobbak

Az egyetlen dolog, ami egyértelmű a gyógyszerválasztásnál, hogy a kortikoszteroidok a legjobbak. Ezek az aktív hatóanyagai az orrsprayknek, amelyeket azonban hosszabb ideig kell használni, hogy teljes mértékben hatékonyak lehessenek és a tüneteket hosszú távon kontroll alatt lessen tartani. Ez azért van, mert nemcsak megakadályozzák a hisztamin kötődését a receptorához, hanem a gyulladásos sejtek akcióit is ellehetetlenítik még azelőtt, hogy a hisztaminok kifejthetnék hatásukat. Ez a rendszer akkor működik a legjobban, ha a szteroidok már hosszabb időn keresztül módosították az immunválaszokat, ezért már az allergiaszezon kezdete előtt néhány héttel elkezdjük alkalmazni őket.

Aki igazán komoly hatást akar elérni, megpróbálhat együttesen alkalmazni egy antihisztamint és egy kortikoszteroidot. Mivel kissé eltérő mechanizmussal dolgoznak, a kombináció segíthet megszabadulni az utolsó bosszantó tünettől is. Az allergológusok tapasztalatai szerint a különböző kombinációk jobban működnek egyes embereknél, mint másoknál, így a próbálkozások sokáig is eltarthatnak, mire egy adott kombináció beválik valakinél.

Amire gondolunk, az lesz jó

Az allergia esetében fontos megjegyezni azt is, hogy a placebohatás meglehetősen erős. Az allergiás kezelésekről szóló kutatások mindegyikének meg kell küzdenie ezzel a kérdéssel. Alapos vizsgálatok állapították meg, hogy a placebohatás akkor is fennáll, ha megmondják az embereknek, hogy placebót szednek: tüneteik mindenképp csökkennek. Ez nem jelenti azt, hogy az allergiák csak a fejünkben létező dolgok, de elménk erősebben hat a testünkre, mint gondolnánk. Ha tehát az aktuális allergiás koktél haszontalan, a változtatás önmagában is segíthet - amennyiben hiszünk benne, hogy az lesz a jó megoldás.