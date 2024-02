Ezeket az ételeket ne add a kutyádnak

Tóth Sándor, a Piko-Pet Food Kft. ügyvezetője a Reggeliben arról beszélt, mennyire fontos kedvenceink esetében is a megfelelő táplálás. A szakértő szerint a kiskutyák esetében a junior tápban megvan a fejlődésükhöz megfelelő fehérjemennyiség. Az idős kutyáknak való szenior tápban pedig csökkentett mennyiségű fehérje van, mert már kevésbé tudja lebontani a szervezetük.

Nem ugyanaz a táp való a kölyköknek, mint az idősebb kutyáknak. Fotó: Getty Images

Az sem mindegy, mennyire aktív a kutya. A munkakutyáknak több tápanyagra van szükségük, de ha szobakutyáról van szó, akkor kevesebb is elegendő. Azokra a táplálékokra is felhívta a figyelmet, amelyeket semmiképpen sem adhatunk a kedvencünknek. "Vannak olyan dolgok, amiket tilos adni. Ilyen a sertéshús nyersen, és a vaddisznót sem szabad, mert különböző betegségeket okoznak. És például a csokoládét sem szabad" - hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy a túltenyésztés és a túl sok gabona is hozzájárult sok betegség kialakulásához. Ezért sok állatnak hipoallergén tápot kell adni. Kiemelte, hogy a jó minőségű tápokban vitaminok, húsok, zöldségek és gyümölcsök is megtalálhatók. A gabona nem tartozott a természetes eleségeik közé, de olcsóbb adalékanyag, ezáltal kicsit felborította az állatok természetes táplálkozását. "Pont emiatt hiánybetegségeket okoz, allergizál, és - ahogy az embereknél - kialakul a gluténérzékenység" - magyarázta Tóth Sándor.