Ételek, amelyek felerősítik az allergiát

Sok embernek a tavasz a kedvenc évszaka. Egy allergiásnak azonban megnehezíthetik az életét a jó idővel együtt érkező tünetek. A care2.com gyűjtése alapján megmutatjuk, milyen ételek fogyasztását ajánlott kerülni az allergiával küzdőknek.

Gyümölcsök és zöldségek

Érdemes tartózkodni többek között a csonthéjasok és az egzotikus gyümölcsök fogyasztásától. Könnyen felerősítheti a tüneteket a barack, az alma, a szilva, a meggy, a cseresznye és a barack is. Továbbá jobb, ha nem eszünk kiwit és ananászt sem.

Az allergia súlyosságára nagy hatással vannak táplálkozási szokásaink.

A zöldségek közül sokaknál lobbantja be a panaszokat paradicsom, a zeller, illetve a zeller leve. Egyes esetekben hasonló hatású lehet a sárgarépa, a cukkini és a kaliforniai paprika is. Ezeken kívül a zöldfűszerek között is vannak olyanok, amelyeknek a fogyasztását nem javasolják a szakemberek. Ilyen például a petrezselyem és a koriander is.

Nyírfapollen lehet az ételben

A mogyoró és a szója nyomokban nyírfapollent tartalmazhat, amely szájviszketést okozhat az allergiásoknál. Figyeljük meg, hogy tapasztaljuk-e a tünetek megjelenését vagy felerősödését azután, hogy dióféléket vagy hüvelyeseket fogyasztottunk!

A mandula és mogyoró fogyasztása is fokozhatja az allergiás tüneteket. Ebben az esetben nem csak a magok fogyasztását, hanem a mogyorókrém, a mandulavaj, vagy a mogyorós és vagy mandulás ízesítésű kávé fogyasztását is ajánlott kerülni. Érdemes szakemberhez fordulni már az olyan, kevésbé kellemetlen tünetek jelentkezésénél is, mint a szájpadlás enyhe bizsergése vagy viszketése.

Hisztamintartalmú élelmiszerek

Nem árt tudni, hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyek bár nem tartalmaznak pollent, mégis felerősíthetik az allergiát. Ilyen például az alkohol. A bor, a sör, illetve az égetett szeszek ugyanis hisztamint tartalmaznak. Emellett a sörben és a borban szulfátok is vannak, amelyektől például az orrdugulás erősödhet fel, de más tüneteket is produkálhatunk.

A csípős élelmiszerek, mint a torma vagy a wasabi ilyenkor jó ötletnek tűnhetnek, hiszen normál esetben segítenek kitisztítani a légutakat. Emellett azonban ezek is serkentik a hisztaminkibocsájtást, így érdemes kerülni őket.