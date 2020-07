A földimogyoró-allergia tünetei

Mi állhat a háttérben, ha a búzaallergia tünetei kizárólag fizikai aktivitás hatására jönnek ki? Részletek itt.

A földimogyoró miatt fellépő reakciók már közvetlenül a magvak fogyasztása után pár perccel is jelentkezhetnek. A tünetek súlyossági foka az enyhébb szájnyálkahártya-zsibbadástól az arcon, száj körül, szemeknél jelentkező ödémán keresztül az életveszélyes, fulladással is járó anafilaxiás sokkig terjedhet. "Nem mindegyik jelentkezik egyszerre, ezért érdemes már akkor is orvoshoz fordulni, ha csak egy vagy két tünetet észlelünk, a beteg állapota ugyanis rövid idő alatt rosszabbodhat" - hívta fel a figyelmet dr. Hidvégi Edit gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Egyéni érzékenységtől függően a földimogyoró-allergia tünete lehet hányinger, hányás, hasfájás, hasmenés, bőrkiütés, ekcéma, légszomj és nehézlégzés. Az allergiás beteg ellátása azért igényel orvosi segítséget, mert az enyhébb tünetekből is rövid idő alatt kialakulhat életveszélyes állapot, anafilaxia.

Allergia esetén a földimogyoró fogyasztása akár életveszélyes állapotot is előidézhet

Mitől függ a tünetek súlyossága?

Az egyéni érzékenység attól is függ, hogy a földimogyoró allergén összetevői közül az adott betegnél melyik okozza a tüneteket. A multiplex allergiateszt az eddigieknél pontosabb diagnózist, így sikeresebb kezelést tesz lehetővé. Segítségével meghatározható, hogy a földimogyoró melyik allergén komponensével szemben áll fenn allergia. Ezt azért is fontos kimutatni, mert az egyes allergén összetevők eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. "A földimogyoró öt allergén komponense közül négy súlyosabb reakciót is képes előidézni, egyről azonban tudjuk, hogy csak helyi reakciót okoz a szájnyálkahártyán. Ez utóbbi esetben tehát nem kell életveszélyes reakció kialakulásától tartani" - mutatott rá a szakember.

Kinőhető-e az allergia?

A földimogyoró-allergia életveszélyes következményekkel járhat, ezért érdemes utánajárni, hogy az öt komponens közül melyik az, amellyel szemben fennáll az allergia. Amennyiben a vizsgálat során beigazolódik, hogy az Ara h 8 összetevő okozza a problémát, úgy csupán enyhe, szájnyálkahártyán jelentkező helyi tüneteket okoz a földimogyoró fogyasztása. Ez az információ azért is fontos, mert gyermekeknél ez alapján következtetni lehet az allergia lefolyására. A kis kockázatú komponensekkel szembeni allergia nagyobb eséllyel elmúlhat, míg a magas kockázatúakkal szembeni allergia jellemzően nem nőhető ki gyermekkorban.