Klasszikus nyári időnk lesz július első napján. Ahogy illik: átlagosan 28 fok, igaz, némi eső árnyalja kicsit a képet, de talán felfrissülésnek nem is lesz rossz. Ettől eltekintve fátyol- és gomolyfelhők sokaságára számíthatunk. Zápor, zivatar csak szórványosan lesz, előbb a Dunántúlon, később keletebbre is. Erre legkisebb esélyük az északkeleti megyékben lakóknak van, ahogyan a szélre is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, nyugaton lesz a leghűvösebb, ahol délutántól már elkezd hűlni a levegő. Késő estére 17 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

hurrá, nyár! - fotó: getty

Fronthatásra nem kell számítanunk.

Ugyanakkor tart a pázsitfűfélék pollenszezonjának csúcsidőszaka. Emellett hétvégén főként a csalánfélék hipertevékenységére számíthatunk. Ami a fákat illeti; a gesztenye, a hárs, a fenyőfélék, a bodza és a tiszafák most nyugalomban vannak, a lágyszárú allergének közül pedig legfeljebb az útifű okozhat gondokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint.