Megkeseríthetik a nyarat ezek a problémák

Nyáron jellemzően többen fordulnak bőrgyógyászhoz. Ez néhány tipikus szezonális betegségnek és fertőzésnek köszönhető. Leggyakrabban rovarcsípések okoznak különböző, kellemetlen tüneteket, de gyakoriak a gombás bőrfertőzések is, amelyek többnyire a hajlatokban, az izzadság által fokozottan érintett testtájakon jelennek meg. Vannak azonban kevésbé ismert, ám szintén a nyárhoz köthető problémák is, amelyek könnyen megkeseríthetik a pihenést, ha nem figyelünk oda.

Leggyakrabban rovarcsípések okoznak különböző, kellemetlen tüneteket nyáron. Fotó: getty Images

Ijesztő tüneteket okozhatnak egyes növények

„Az egyik legérdekesebb napfénnyel kapcsolatos bőrbetegség a fitofotodermatitisz, amikor a bizonyos növényekben lévő fényérzékenyítő anyagok a napsütéssel együtt súlyos bőrgyulladást váltanak ki az arra érzékeny pácienseknél. A kialakuló tünetek nagyon hasonlóak a napégéshez, csak sávosan jelennek meg a növénnyel érintkezett bőrfelszínen, és olykor igen ijesztőek is lehetnek, súlyos, hólyagos, gyulladt megjelenéssel” – hívta fel a figyelmet Dr. Kósa Péter, az Affidea Magyarország bőrgyógyász szakorvosa.

A fényérzékenyítő növények közé tartozik például a petrezselyem, a paszternák, a zeller, a füge, a citrom és a lime. Mindenképpen kerüljék ezeket a növényeket azok, akiknél korábban már jelentkezett a fitofotodermatitisz. Probléma esetén pedig forduljunk szakemberhez: a bőrgyógyászok hatékonyan képesek kezelni még a súlyos, hólyagos elváltozásokat is, és a bőr idővel meggyógyul.

Időben ki kell szedni a kullancsot

A jó idő beköszöntével mindenki a szabadba vágyik, így egyre gyakoribbá válnak a rovarcsípések okozta tünetek. Ezek többsége azonban pár nap alatt nyomtalanul elmúlik. A rovarok közül a kullancsok veszélyeire kell a leginkább felhívni a figyelmet, ezek a kis élősködők ugyanis egyebek mellett a Lyme-kórt okozó Borrelia baktériumot is hordozhatják. Ez a betegség későn felismerve súlyos szövődményekhez vezethet: ideg- és ízületi gyulladás, szívritmuszavart okozó szívizomgyulladás, agyhártyagyulladás és arcidegbénulás is felléphet.

„Sokan nem tudják, hogy a kullancs általában a vérrel való táplálkozási folyamat végén üríti ezt a baktériumot. Ez azt jelenti, hogy a tényleges fertőzés a rovar bőrbe kapaszkodásától számítva csak 24-48 óra múlva történik meg. Elkerülhető tehát a betegség, ha sikerül időben, a kullancs bőrbe való fúródását követő pár órában eltávolítani a rovart” – mutatott rá a szakember. Bonyolítja azonban a helyzetet, hogy a betegek harmada észre sem veszi a kullancsot, csak utólag, a Lyme-kór tüneteinek jelentkezése után értesül róla. Éppen ezért nyáron mindenkinek rutinszerűen ellenőriznie kellene zuhanyzást követően, hogy van-e valahol kullancs a bőrében.

A kullancs eltávolítása egyébként nem orvosi feladat, egy egyszerű csipesszel otthon is megoldható. A rovarnak a fejét kell megfogni, majd húzó vagy csavaró mozdulattal lassan eltávolítani. A potroh megfogása és összenyomása tilos, mivel a Lyme-kórt okozó baktérium így kipréselődhet a bőrbe. A fertőzés kezdeti szakaszában típusos, minimum 4-5 centiméter átmérőjű, vörös gyűrű vagy folt jelenik meg a bőrfelületen, amely folyamatosan növekszik. Ebben az esetben javasolt azonnal bőrgyógyászhoz fordulni. A Lyme-kórt általában többhetes antibiotikumkúrával kezelik.

A bőrrák egyik kockázati tényezője

Napos időben igen fontos a bőr UV-sugárzás elleni védelme. Az UV-sugarak hatására ugyanis nemcsak öregedik a bőr, de idővel komolyabb problémák is kialakulhatnak.

Magyarországon a leggyakoribb rosszindulatú daganattípus a bőrrák. A bőrdaganatok többsége műtéttel hatékonyan kezelhető, ugyanakkor a legveszélyesebbnek tekintett melanoma évente 3-400 ember életét követeli itthon.

„Az UV fény hatására mind a pigmentsejt-eredetű daganatok (melanóma), mind a hámsejteredetű elváltozások rizikója növekszik. Éppen emiatt nagyon fontos, hogy 11 és 15 óra között kerüljük a napozást, használjunk fényvédő készítményeket, és mechanikai védelemmel, azaz ruhával, kalappal is védekezzünk a nap káros sugarai ellen. Fontos tudni, hogy a legtöbb napvédő készítmény csak felkenés után 20 perccel fejti ki maximális hatását, így nem közvetlenül a napozás előtt kell használni” – figyelmeztetett a szakember.

A különböző bőrdaganatok kialakulását és a bőr öregedését is jelentősen befolyásolja az, hogy gyermekkorban ki mennyi össz-UV-dózist kap. A bőr ugyanis „emlékszik” arra, hogy korábban mennyi UV-dózis érte, így részben a fiatalon összeszedett UV-terheléstől függ a bőrrák kockázata. A bőrgyógyász szakorvos rámutatott arra is, hogy a tévhitek ellenére a szolárium is bocsát ki káros UV-sugarakat, így az is hozzájárulhat a bőrdaganatok kialakulásához. „Nem csoda, hogy Ausztráliában a melanómás betegek magas száma miatt betiltották a szoláriumokat.”