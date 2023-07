Meglepő gondot okozhat a chiamag

A Dél-Amerikában őshonos, a mentafélék családjába tartozó chiát azték vagy spanyol zsályaként is gyakran emlegetik. Ehető magja az utóbbi években óriási népszerűségre tett szert, igazi szuperélelmiszernek tartják. De ez nem is csoda: omega-3 zsírsavakban, rostokban, mangánban, magnéziumban, foszforban, cinkben, káliumban és B-vitaminokban is rendkívül gazdag.

Emellett nagy mennyiségű vizet képes megkötni, így hosszan eltelít – ez pedig a fogyókúrázók jó barátjává teszi. De növeli népszerűségét az is, hogy nagyon változatosan felhasználható alapanyag.

A leggyakrabban puding formájában fogyasztják a chiamagot. Fotó: Getty Images

Szezámmag-allergiások inkább kerüljék!

A szezámmagra allergiásoknak azonban nem árt óvatosnak lenniük, egy kutatás szerint ugyanis a körükben gyakrabban alakulnak ki allergiás reakciók a chiamag fogyasztásához köthetően – olvasható a Rizikometer egyik Facebook-posztjában. A közelmúltban publikált tanulmányra hivatkozva azt írták, a chiamaggal szemben azonnali túlérzékenységet mutató 7 páciens közül 6-an a szezámmagra is hasonlóan reagáltak.

Ez az összefüggés arra utal, hogy a szezámmagra allergiás személyeknél a chiamag könnyen kiválthat keresztallergiát. Ennek lényege, hogy a szervezet nem képes különbséget tenni két különböző, ám némileg hasonló allergizáló fehérje között, ezért mindkettő kiváltja az immunválaszt.