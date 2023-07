A kutyád is kaphat hőgutát – ezt tedd, hogy ne haljon bele!

Napok óta tombol a kánikula, és még hol van a nyár vége. Ezért is fontos, hogy most különösen odafigyeljünk a házi kedvencekre is. Ilyen melegben érdemes kora reggelre vagy estére időzíteni a sétákat, a forró aszfalt ugyanis súlyos égési sérülést is okozhat kedvencünknek. Ha kinti kutyád van, biztosíts neki árnyékos helyet és friss ivóvizet, hogy le tudja hűteni magát. Ilyenkor ugyanis elég egy kiszáradt vizes tálka és a tűző nap, hogy hőgutát kapjon – derült ki az RTL Klub Fókusz című műsorából.

Fontos, hogy mindig legyen neki árnyék . Fotó: Getty Images

Ha ezt látod rajta, nagy a baj

Ha a kutyád tátott szájjal annyira liheg, hogy a mellkasa, az oldala, sőt szinte az egész kutya beleremeg, illetve nyúlós, habos nyál verődik a szája szélére, akkor biztosan nagy veszélyben van. Ilyenkor érdemes megmérni a testhőmérsékletét, és ha az 40 fok felett van, akkor azonnal vidd árnyékba és kezdd el hűteni a fejét, a tarkóját, majd visszafelé az egész testét – mondta el a műsorban Dr. Ásványi Tamás állatorvos. Ezt fokozatosan, de viszonylag gyorsan kell csinálni, mert ilyenkor minden egyes perc számít, és ha nem cselekszel időben, az akár a kutyád életébe is kerülhet. Ha a hőmérséklete visszaesett a normál tartományba, 39 fok alá, akkor már nincs veszély, de amennyiben továbbra is fennmaradnak a súlyos tünetek, azonnal fordulj vele állatorvoshoz!