Legyekből készülhet a környezetbarát műanyag

Világszerte innovatív megoldásokkal rukkolnak elő az egyre nagyobb gondot okozó műanyaghulladék kezelésére. Amerikai kutatók egy különös javaslattal álltak elő: szerintük az elpusztult legyek felhasználásával környezetbarát, lebomló műanyag készíthető - írja a The Guardian.

Elméletileg számos dologból készíthető már műanyag (például cukornádból vagy akár fából is), ezeket azonban számos más módon is hasznosítják már, és nem lehet belőlük költséghatékony módon biológiailag lebomló polimereket előállítani. Karen Wooley, a Texasi A&M Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője szerint egy kollégája vetette fel, hogy próbálják meg felhasználni a fekete katonalegyek tenyésztése során visszamaradt szerves hulladékot. A legyek lárvái fehérjéket és egyéb tápláló vegyületeket tartalmaznak, ezért állati takarmányozásra régóta használják, a kifejlett legyeket azonban semmilyen módon nem hasznosítják, ráadásul az állatok élettartama is igen rövid. Wooley csapata megpróbálta felhasználni az elpusztult állatok testét, hogy hasznos anyagokat állítson elő.

A fekete katonalégyből készített műanyag környezetbarát lenne. Fotó: Getty Images

A kutatók számára az egyik legértékesebb anyagnak a rovar külső, kemény vázát biztosító kitin bizonyult. Ennek felhasználásával először egy olyan anyagot sikerült létrehozni, amely súlyának 47-szeresét képes felszívni vízből mindössze egy perc alatt. A kutatók szerint ennek az anyagnak is fontos szerepe lehet az árvizektől és aszálytól egyszerre súlytott Texasban. A tudósok remélik, hogy hamarosan képesek lesznek bioműanyagokat, például polikarbonátokat és poliuretánokat előállítani a legyek testéből, ezek ugyanis természetes módon lebomló anyagok lennének, így nem növelnék a műanyagszennyezés mértékét.