Az anyatej és az agy után már a herékben is találtak műanyagot

A műanyag mostanra gyakorlatilag tényleg az egész emberi szervezetben jelen van, most újabb szervben mutatták ki. 23 ember, illetve 47 kutya heréit vizsgálták, és minden mintában találtak mikroműanyag-szennyezést. A műanyag zacskókban és palackokban használt polietilén volt a legnagyobb arányban talált mikroműanyag, de a PVC is jelen volt – számol be az Új-Mexikói Egyetem kutatásának eredményeiről a The Guardian.

A mikroműanyag gyakorlatilag már mindenütt jelen van. Fotó: Getty Images

A spermiumokat is károsítja

A kutatók kezdetben kételkedtek abban, hogy a mikroműanyagok behatolhatnak a reproduktív rendszerbe, így igencsak meglepődtek az eredményen. A boncolásokból vett mintákon végzett vizsgálatokból ugyanis kiderült: az emberi herékben csaknem háromszor nagyobb a műanyag koncentrációja, mint a kutyák szerveiben.

Mindössze 2 óra alatt eljut a mikroműanyag az agyba.

Szintén rossz hír, hogy a kutyák heréiben a spermiumok száma alacsonyabb volt a magasabb PVC-szennyezettségű mintákban. A kutatók azonban hangsúlyozzák, hogy további kutatásokra van szükség annak bizonyítására, hogy kijelenthessék: a mikroműanyagok a spermaszám csökkenését okozzák.

Az elemzett heréket 2016-ban végzett boncolásokból nyerték, a férfiak életkora 16 és 88 év között volt, amikor meghaltak. A fiatalabb generációra gyakorolt hatás még aggasztóbb most, hogy minden eddiginél több műanyag van a környezetben – hangsúlyozza Csia-csong Ju, a kutatás vezetője.