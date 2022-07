A hajózási ágazat a globális károsanyag-kibocsátás mintegy három százalékáért tehető felelőssé. A szektorban már ugyan tettek lépéseket az emisszió és az általa okozott környezeti károk visszaszorítása érdekében, ezek azonban nem sokat érnek, ha a zöldebb működésre képes hajókat is fosszilis tüzelőanyagokkal üzemeltetik – hívta fel a figyelmet cikkében a CNBC.

A zöldebb hajózáshoz környezetkímélő üzemanyag is kell. Fotó: Getty Images

Ígéretes tervek, kérdéses eredmények

A világ legnagyobb konténerszállító hajós vállalata, a dán Maersk azt tervezi, hogy 2040-re nullára csökkenti a nettó szén-dioxid-kibocsátást. Ennek érdekében legkésőbb 2026-ig 13 olyan hajót állítanának „szolgálatba”, amely – a fosszilis tüzelőanyagokhoz mérten jóval környezetkímélőbb – zöld metanollal üzemeltethető. A cég már meg is rendelte a hajókat a dél-koreai hajóépítő óriástól, a Hyundai Heavy Industries-től.

A hajók beszerzése azonban önmagában még nem hozza meg a kívánt változást. Legalább ilyen lényeges az is, hogy zöld üzemanyagok is elérhetőek legyenek a piacon, illetve biztosított legyen a stabil ellátás. Ez azonban már keményebb dió lehet, mint a hajók megépíttetése, és a probléma megoldását egyáltalán nem könnyítik meg a technológiai és gazdasági nehézségek. Morten Bo Christiansen, a Maersk dekarbonizációs vezetője szerint ráadásul az új típusú hajók várhatóan előbb rendelkezésre állnak majd, mint a környezetbarát ütemanyag, ami nem éppen nevezhető ideálisnak. Hozzátette, a környezetkímélőbb hajók megrendelése egy jelzésértékű lépés volt a cég részéről, amellyel a zöld üzemanyag iránti igényt fejezték ki a gyártók felé.

A háztartások karbonlábnyomának csökkentése is fontos szerepet játszik abban, hogy mérsékelni tudjuk a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok mennyiségét. Egy tanulmány szerint ezen a gazdagoknak kellene a legtöbbet dolgoznia.

Hogyan lesz elegendő zöld üzemanyagunk?

Ahhoz, hogy a piac a jövőben kiszolgálhassa a környezetbarát hajózást, nagy mennyiségű metanolra lesz szükség. A keresletet pedig kötelező érvényű szabályozással, különböző rendeletekkel garantálnák. A szakértők úgy vélik, a kötelező érvényű szabályozás az Amerikai Egyesült Államokat, Ázsiát, vagy az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezetét is környezetkímélőbb hajózásra készteti majd.

A metanol mellett szóba került egy másik környezettudatosabb, úgynevezett alternatív üzemanyag is, az ammónia. A Maersk szakembere szerint ezt „a jövő nagy üzemanyagaként is szokták emlegetni, és lehet, hogy valóban az is lesz”. Kiemelte ugyanakkor, hogy az ammónia igen drága, az emberekre és a vízi élővilágra egyaránt mérgező hatású, ráadásul a kezelése és tárolása is rendkívül bonyolult.