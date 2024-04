Vigyázz, a medvehagyma hasonmása erősen mérgező!

„Itt a tavasz, gyűjtsünk medvehagymát! Persze csak óvatosan!” – figyelmeztetett Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Az amatőr gyűjtők ugyanis gyakran összetévesztik a medvehagymát a hasonmásaival – például a gyöngyvirággal.

Kezdetét vette a medvehagymaszezon – ez egyrészt örömteli hír, másrészt viszont komoly veszélyeket is tartogathat. Fotó: Getty Images

Tévedés, amely akár halálos is lehet

A német BfR cikkére hivatkozva azt írták, hogy a vadon termő medvehagyma – más néven vadfokhagyma – népszerűsége az elmúlt években fokozódott, és egyre többen gyűjtik az erdőkben a növény leveleit, amelyeket egyebek mellett pesztóhoz, más krémekhez, levesekhez vagy salátákhoz is felhasználhatunk. Csakhogy az amatőr gyűjtők gyakran összetévesztik a medvehagymát a gyöngyvirággal, a tévedés pedig akár az életünkbe is kerülhet.

Medvehagymát csak megbízható forrásból!

„A megkülönböztetéshez általában elegendő, ha az ujjaink között szétmorzsolunk egy levéldarabot. Ha nem érezzük a jellegzetes fokhagymás szagot, akkor inkább ne fogyasszuk el a növényt, és mossunk azonnal alaposan kezet” – javasolták a bejegyzésben.

Figyelmeztetettek ugyanakkor arra is, hogy az illatpróba nem mindig válik be, a kezünkön ugyanis lehetnek olyan korábbi szagmaradványok, amelyek miatt nem tudjuk egyértelműen azonosítani a leszedni kívánt növény illatát. A legbiztonságosabb megoldás az, ha zöldségestől vásárolunk olyan medvehagymát, amely ellenőrzött termesztésből származik.