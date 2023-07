Kis híján tragédiába fulladt a szülinapi strandolás

A Szent György Kórház két elhivatott, éppen szabadságon lévő munkatársa mentett meg egy 45 éves családapát, aki a siófoki strandon hirtelen összeesett – olvasható a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház honlapján. A beszámoló szerint a négyfős család az egyik gyermek születésnapjának megünnepléséért indultak Siófokra. Mint utólag kiderült, az apa már az indulás előtt sem volt a legjobban, fájlalta a mellkasát.

Tíz emberből nyolc ilyenkor még nem gyanakszik” – jegyezték meg a cikkben.

A kislány sikított, az anya segítségért kiáltott

A férfi egyik szerencséje az volt, hogy korábbi terveik ellenére a család még sem ment vízibiciklizni. A másik pedig az, hogy a két ápoló pont a közelben volt. „Közelről hallottam, ahogy egy kislány elkezd kiabálni, sikítani, édesanyja is próbált kétségbeesetten segítséget kérni. Ekkor már láttuk, hogy egy férfi fekszik a földön” – idézte fel a történteket Szegvári Éva diplomás ápolónő, a Szent György Kórház Kardiológiai Osztályának dolgozója. Mint mondta, azonnal odasietett a férjével, és megállapították, hogy az eszméletlen férfinak már nincsenek életjelei, így megkezdték az újraélesztést, miközben többen is értesítették a mentőket.

„A 3. nyomásnál egy nagy reccsenést hallottam”

Mit tennénk, ha egy eszméletlen, földön fekvő férfire lennénk figyelmesek, akit tétlen tömeg áll körbe? Sokan úgy gondolják, hogy azonnal segítenének a bajbajutotton, a tapasztalat azonban nem ezt mutatja – hívta fel a figyelmet közleményében az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. A szervezet egy sikerrel zárult mentéstörténetet is megosztott.

Az apa életéért 40 percig küzdött a két ápoló és az időközben kiérkezett mentőegység. Az EKG értékei alakján megállapították, hogy alsófali infarktusról van szó. A férfi még kritikus állapotban volt, amikor a mentők elindultak vele a Szent György Kórházba.

Ide, a Szent György Kórházba szállították a beteget. Fotó: Szent György Kórház

„Dr. Lőrincz Márton Ákos volt épp az ügyeletes orvos, behívták a szívkatéteres teamet. Sikerült tágítani a koszorúeret, majd hipotermiás eljárást alkalmaztak, ekkor 24 órán keresztül hűtjük a beteget annak érdekében, hogy az agyi funkciók ne sérüljenek. Még aznap este betelefonáltam az osztályra, a kollégák mondták, stabil az állapota. Amikor ismét jöttem dolgozni, már mellé osztottak be. Leírhatatlan, amit éreztem, én ébreszthettem, amikor végre levehettük a gépekről” – idézte Szegvári Évát a kórház oldalán megjelent cikk. Férje, Szántó Pál 45 éve dolgozik a szakmában. Mentőként kezdte, majd a sürgősségi és a neurológiai osztályon is dolgozott. Ma a kórház pulmonológia osztályának csapatát erősíti.

Kedves üzenettel búcsúzott a család. Fotó: Szent György Kórház

Végtelenül hálásak voltak

„A beteg családja végtelen hálát tanúsított irántunk, a férfi édesanyja is felhívott telefonon, megható volt az egész és azóta is a hatása alatt vagyok” – mesélte az ápolónő. A család végül egy kedves üzenettel búcsúzott el a kórház dolgozóitól, Éva pedig még egy angyal medálos karkötőt is kapott a kislányoktól ajándékba.