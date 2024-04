Levillogta a rendőrt, együtt száguldtak a kórházba

Nagyrészt gomolyfelhős idő várható, emellett a délkeleti tájakon is tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Szórványosan fordulhatnak elő záporok, jégdara záporok. Elsősorban a Salgótarján-Szeged vonal szélesebb sávjában zivatarok is kialakulhatnak. A hegyekben hózápor sem zárható ki. Az északi, északnyugati szelet az ország nyugati felén élénk, néhol erős lökések kísérik. Emellett záporok, zivatarok is átmeneti szélerősödéssel járhatnak. Késő estére 5 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint a szerdai napot kettős fronthatás dominálja majd.