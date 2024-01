Tömegével esnek ki ápolók a munkából

Fennakadásokat okozott az RTL Híradó információi szerint, hogy január elsejétől megszüntették a munkaerő-közvetítő cégek által küldött szakdolgozók alkalmazását az állami egészségügyben. Egy munkaerő-közvetítő vezetője szerint ahelyett, hogy aláírnák a szolgálati jogviszonyról szóló szerződést, inkább szociális intézményekben dolgoznak tovább.

Fotó: Getty Images



„Bérnővérnek” azokat az egészségügyi dolgozókat nevezik, akik szabadidejük terhére más kórházakban is munkát vállalnak. De sokan vannak olyanok is, akiknek nincs főállásuk, hanem vállalkozóként ott dolgoznak, ahol éppen szükség van rájuk. Egy érintett a Híradónak úgy fogalmazott: „Rákényszerítettek, hogy szolgálati jogviszonyba menjek, márpedig én nem fogok. Én is el fogok menni trafikba vagy akárhova is.” A szolgálati jogviszonnyal az a legnagyobb problémája, hogy átvezényelhetnék más intézménybe, ráadásul eddigi pénzéhez képest akár 30-50 százalékkal kevesebbet keresne. Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász szerint egyes osztályok működése nagyban függ ezektől a kollégáktól. A szakember szerint gyakran előfordul, hogy egyes osztályok szakdolgozóinak akár egyharmada is ilyen jogviszonyban dolgozott. „Ágyakat kell szabadon hagyni, részlegeket kell bezárni” – tette hozzá. Van azonban olyan kórházi vezető is, akik szerint több bajuk volt az ideiglenes munkatársakkal, mint amennyi előnyük származott a jelenlétükből.