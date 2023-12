Hiába a béremelés, sok ápoló kevesebb pénzt visz haza

Az egyik dolgozó levélben kereste meg Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt. Mint írja, a kórház csökkentette a szakdolgozók ügyeleti díját, így most mindannyian, beleértve ápolókat és műtősegédeket egyaránt, több tízezer forinttal kevesebbet visznek haza havonta. A nettó keresetük nem éri el azt a szintet sem, amelyet a júliusi, egységesen 18 százalékos béremelés előtt megkaptak – számol be a helyzetről riportjában az RTL Híradó. A levélíró szerint a történtek nyomán borzalmassá vált a közhangulat az intézményben, amit a betegek is érzékelnek.

A kórház azzal magyarázta a csökkenést, hogy ugyan nem csökkentették az ügyeleti díjakat, de valóban változtattak az elszámolás rendszerén. Korábban a legelső ügyeleti órától önként vállaltnak tekintették a túlórát, így az ügyeleti díjon felül további 50 százalékot fizettek érte. Utóbbi pótlékot immár csak a valóban önként vállalt munkáért adják oda a szakdolgozóknak. Emellett válaszában az intézmény arra is rámutatott, hogy az ügyeleti díjaik így is meghaladják a törvény által előírt szintet.

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szekszárdi eset nem egyedi. Főként olyan kórházakban fordul elő hasonló, ahol korábban a kötelezőnél magasabb ügyeleti díjakkal igyekeztek többletmunkára sarkallni a dolgozókat, így enyhítve a szakemberhiányt. A kórházak eladósodása azonban ahhoz vezetett, hogy kénytelenek visszavenni az ilyesfajta juttatásokból.

Borítókép: MTI/Ruprech Judit