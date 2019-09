Szökőkútban ezért nem szabad fürödni

Tényleg csábító a csobogó vízbe lépni a tikkasztó melegben, pláne ha látjuk, hogy sokan mások is vígan pancsolnak körülöttünk. De higgyük el, mindenkinek jobb, ha nem tesszük meg a döntő lépéseket. Azt pedig, hogy a gyerekeinket beengedjük, legjobb azonnal elfelejteni - írja az mno.hu.

"Nagyon csúnya betegségeket lehet összeszedni ezeken a helyeken" - mondta a lapnak Rendek Mária gyermekorvos, utalva arra, hogy a sétáló emberek többféle baciluskultúrával, gombával fertőzhetik meg a vizet. A fertőzött víz pedig további megbetegedéseket okozhat, hiszen mivel nem fürdővíz, a szökőkutak vizét nem ellenőrzik mikrobiológusok.

Mi történik, ha fertőzött vizet iszunk? A víz által terjesztett betegségekről korábbi cikkünkben olvashat.

"Elsősorban gennykeltő által okozott betegségek: furunkulusok, ótvar, gombásodás terjedhet ezeken a helyeken. Ezeknek a betegségeknek komoly szövődményeik is lehetnek. Ha például egy ótvart okozó bőrbetegség valahol elakad a szervezetben, a véráramba kerülve nagy bajt okozhat. Mindez attól függ, milyen az illető immunrendszere, és hogy mennyire virulens kórokozót szedett össze" - magyarázta a gyermekorvos.

Szavait egy szökőkutak gyártásával foglalkozó szakember is alátámasztotta. Szerinte bár egy-egy ilyen szökőkút működése nagymértékben függ a gépészettől, egy dologban megegyeznek a különböző berendezések: tilos a területükre lépni. A jellemzően homokszűrős-vízforgatós köztéri szökőkutak mellett ez általában fel is van tüntetve, de a nagy melegben sokan úgy vannak vele: mi baja lehet a gyereknek, ha a többiek már ott pancsolnak?

Fontos azt is tudni, hogy a 25 fok feletti víz amúgy is kedvez a mikroorganizmusok elszaporodásának. Ráadásul a galambok által terjesztett kriptokokkusz, sőt a szalmonella is elkapható ilyen mérsékelten tisztított vizekben, amelyeket csak néhány havonta cserélnek le teljes egészében, és amelyek véletlen lenyelése hasmenéses megbetegedést is okozhat.