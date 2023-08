Sósavas füst fenyegeti az iváncsai akkumulátorgyárhoz közel lakókat

Bár a kamerák előtt nem mertek nyilatkozni, a legtöbb iváncsai lakó aggódik az akkumulátorgyár egészségre gyakorolt hatásai miatt – tudta meg az RTL Híradója. A kételyek nem véletlenül merültek fel az ott élő emberekben: a nagyjából háromezer lakost számláló településen felépülő gyár nemrég kapta meg a teljes körű környezethasználati engedélyt, és a működési dokumentumok szerint akár sósavat tartalmazó por és füst is elérheti a közeli házakat.

Aggódnak a lakók a gyár esetleges egészségkárosító hatásai miatt. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

35 kémény ontja majd a mérgező anyagokat

A Fejér Megyei Kormányhivatal által kiadott engedély szerint a dél-koreai SK On akkumulátorgyárának harmincöt kéménye lesz. A dokumentumban leírtak alapján elmondható, hogy a potenciálisan rákkeltő anyagokat is tartalmazó füst és por alapesetben a telephely felett marad, bizonyos széljárás esetén azonban akár egész Iváncsa területét elérheti. A sósavszennyezés pedig „mindössze néhány házat érinthet a település határában.”

A lakók közül egyesek a megfelelő tájékoztatást hiányolják. „Természetesen vannak aggályok, reméljük, hogy majd betartják a megfelelő óvintézkedéseket. De az a helyzet, hogy mi erről vajmi keveset tudunk” – mutatott rá Zajzon Csaba.

Aggasztó, mit tesznek a csapvízzel az akkumulátorok.

Évente 29 ezer tonna veszélyes hulladék

Ahogy már mi is megírtuk, többen rosszul lettek az épülő iváncsai akkumulátorgyárban a nyár elején. A problémát a veszélyes anyagok szabálytalan tárolása okozta, amely miatt 14 millió forintos bírságot szabtak ki az üzemre. A rosszullétek ellenére azonban a gyár megkapta az engedélyt arra, hogy egyes mérgező anyagokból évente akár 13-17 ezer tonnát is használjon majd, illetve egyszerre akár 1742 tonnát is tároljon ilyen szerekből a telephelyén. A gyártással összefüggésben pedig várhatóan 29 ezer tonna veszélyes hulladék keletkezik majd évente. Mindezek mellett naponta 125 darab teherautó, 300 autó és több tucat autóbusz is megfordul majd a gyárnál, így a levegőszennyezettség jelentősen növekedni fog.

Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője szerint aggályokat vet fel az is, hogy egyes engedélyezett anyagok használata nincs normálisan szabályozva. „Vízre nincs megadva Magyarországon határérték, illetve pár anyagra még a levegőben sincs. Tehát elég nehéz lesz ezeket az eleve nem is létező határértékeket betartatni” – magyarázta. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban korábban úgy fogalmazott az akkumulátorgyárak ügyében: a legszigorúbb környezetvédelmi szabályokat tartatják be az üzemeltetőkkel.