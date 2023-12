Sakálveszélyre figyelmeztetik a kutyasétáltatókat

Az elmúlt harminc évben Magyarországon is elszaporodott a korábban csupán elvétve előforduló aranysakál, amelynek állománya folyamatosan növekszik – annak ellenére, hogy sosem vezettek be rá vadászati tilalmat. „Nem akadályozza semmi, hogy mind az elterjedését, mind a létszámát folyamatosan növelje” – fogalmazott az InfoRádiónak nyilatkozva Heltai Miklós, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tanára, a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet igazgatója. Hozzátette, bár az aranysakál rejtőzködő életmódot folytat, mostanra azonban akár a fővárosban és az agglomerációban is lehet találkozni olykor vele.

Napjainkra országosan elterjedt itthon is az aranysakál. Fotó: MTI/Kovács Attila

„Az aranysakál közepes testű ragadozó, csakúgy, mint a vörös róka. A vörös rókánál már beletörődtünk, beleszoktunk abba, hogy lakott területen is előfordul, az aranysakálnál sincs ez másképp, benéz a házak közé, nem zavarja az ember közvetlen jelenléte, gondoljunk bele, egy olyan kontinensen terjed, ahol az ember mindenhol ott van” – mondta a szakember. Kitért rá, ezek a ragadozók nem veszélyesek az emberre, háziállatokat ugyanakkor képes zsákmányolni.

Sőt, az óvatlan, szabálytalanul sétáltató kutyagazdik akár kedvencüket is veszélynek tehetik ki. Amennyiben ugyanis póráz nélkül sétáltatjuk a kutyát, és éppen összetalálkozunk egy aranysakállal, abból könnyen probléma lehet. „Ha két ragadozó találkozik egymással, akkor nincs garantálva az, hogy a sakál nem fog támadni – a kutyára” – hangsúlyozta Heltai.