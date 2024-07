Egyre több az aranysakál Magyarországon

Magyarország volt az egyik első ország Európában, ahol az aranysakál az 1980-as éveket követően ismét megjelent - írja a delmagyar.hu. A korábban kihaltnak nyilvánított faj ma már az ország 86%-án megtalálható, és az átlagos növekedési üteme eléri a 40%-ot. Ezért a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szerint a magyarországi lehet a legnagyobb populáció Európában.

Egy ásotthalmi férfi tanyáját például már többször is meglátogatták az aranysakálok, amiről felvétel is készült.

"Érdekes, hogy 11 éve lakok itt az erdő közepén, de ezelőtt körülbelül háromszor láttam a kocsiból aranysakált. Vannak, hallom őket, de a látvány eddig elmaradt. Most a meleg kicsalta őket. Minden nap többször is jöttek, amikor 35-40 fok volt. Egy családról lehet szó, mivel a hímek megjelölik a területüket, ebből lehet látni. Volt, hogy a kölykök jöttek maguktól is" - mondta a portálnak.