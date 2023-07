Reviczky Gábor egyedül jár a kemoterápiára

Ahogy azt mi is megírtuk, Reviczky Gábor idén jelentette be, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála. Mivel áttétek is kialakultak, ezért kemoterápiába kezdett: mát túl van a kezelés felén.

"Az orvosok azt mondták, az állapotomhoz képest minden rendben van. Az csak hosszas vizsgálatok során fog kiderülni, hogy a kemoterápia hatásos volt-e. Most megnézték a véremben lévő rákos sejtek szintjét, és ha ez a következő vérvételek során csökken, az jelzi a kezelés sikerességét" - mondta a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész a Blikknek.

Neki általában két óra, amíg lefolyik az infúzió.

Reviczky Gábor. Fotó: MTI/Cseke Csilla

Kétféle szert is kapok, az egyik maga a kemo, másik pedig egy nyugtató, erősítő vitaminos keverék. Van, akit egy-egy kezelés utána a mosdóba is ki kell kísérni, annyira legyengül, de mivel én nem a legerősebb terápiát kapom, ezért egyedül érkezem autóval, és ha végzek, minden gond nélkül haza is vezetek

- mesélte. Bár jól viseli a kezelést, az arcszőrzete már elkezdett kikopni.

A kemoterápia mellett sem hagyta abba a munkát: dolgozik A mi kis falunkon, valamint rendszeresen jár a szinkronstúdiókba is.