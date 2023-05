Megérkeztek a biciklis mentők. Ezt tudja a 3,3 milliós kerékpárjuk

A biciklis mentők éles próbaüzemét a pápalátogatás alatt megtartották, így mostanra már hivatalosan is elindulhatott az Országos Mentőszolgálat új szolgáltatása, amelynek köszönhetően már két keréken is érkezhet a segítség a bajbajutottakhoz. A Népszava információi szerint egyelőre két mentőkerékpárt állítottak szolgálatba, mindkettőt Budapesten: az egyik a Margitszigeten, a másik pedig a Városligetben és annak környékén siet a betegekhez.

Mit kell tudni a mentőkerékpárokról?

A mentőszolgálat kommunikációs vezetője, Győrfi Pál azt mondta, már négy mentőkerékpárt szereztek be, amely darabonként 3,3 forintba került. Az elsőt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány biztosította, a többit pedig minisztériumi támogatásnak köszönhetik. Eddig kettő állt napi szolgálatba. A tervek szerint később a Városligeten és a Margitszigeten kívül – például tömegrendezvényeken – is bevetik majd a bicikliket.

A bringák természetesen nem váltják ki a rohamkocsikat. Fotó: Getty Images

Az életmentéshez, illetve a sérültek ellátásához szükséges eszközökkel felszerelt elektromos kerékpárokkal mentőápolók és mentőtisztek közlekednek majd. Az újítás célja, hogy olyan helyekre is gyorsan eljuthassanak a bajtársak, amelyek megközelítése a rohamkocsival nagyobb kihívást jelent.

A nagyjából 20 kilogrammos mentőstáskában a szájmaszk, a fertőtlenítő és a gumikesztyű mellett például egy félautomata defibrillátor, oxigén, a légútbiztosításhoz szükséges eszközök, lélegeztető maszk, a kihűlést megakadályozó melegítő takaró, de még egy szülés levezetéséhez szükséges dolgok is helyet kaptak.

A biciklis mentők egy speciális bukósisakot viselnek majd, amelyen ütésérzékelő is van. Ez azért fontos, mert így mentésirányító központ azonnal értesülhet róla, hogy történt valami a kerékpáros mentőápolóval – például balesetet szenvedett.

Egy kis visszatekintés

Tavaly nyáron jelentette be az Országos Mentőszolgálat, hogy elektromos mentőkerékpárokkal is gyorsítaná a bajbajutottak ellátását. Nem sokkal később pedig az első magyar biciklis mentőápolót is bemutatták, Kramarics Tamás mentőtechnikus személyében. Mivel a biciklis mentők ötletét sokan kétkedve fogadták, Kramarics azt üzente a kritizálóknak: „Butaság lenne azt gondolni, hogy biciklivel szeretnénk helyettesíteni a rohamkocsit”.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!