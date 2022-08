Bemutatták az első magyar biciklis mentőápolót

„Kramarics Tamás, kiváló mentőtechnikus bajtársunk 7 éve szolgálja odaadóan hivatását az Országos Mentőszolgálatnál. Az életmentő a hétköznapokban rohamkocsin dolgozik, szabadnapjain pedig a hamarosan induló mentőbiciklin teljesít majd szolgálatot a sétálóutcákban (pl. Váci utca, Duna Korzó, Budai Vár)” – írta közösségi oldalán a mentőszolgálat. A bejelentéshez egy bemutatkozó videót is mellékeltek, amelyben az első magyar biciklis mentőápolót hallhatjuk.

Mint mondta, Angliában már több mint 20 éve használnak bicikliket a mentésben, és már évente 17 ezer esetnél vetik be a kerékpárokat. „A bringás szolgálatra egyikünket sem kötelezték. Önként lehetett és lehet jelentkezni erre a feladatra, amit szabadidőnkben, plusz juttatásért fogunk majd végezni” – ismertette.

Hamarosan Magyarországon is elindul az első biciklis mentőegység. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A kritizálóknak is üzent

A mentőápoló megjegyezte azt is, hogy „a hozzá nem értők kritizálják” a biciklis mentőegység gondolatát. Ezzel arra utalt, hogy amikor – kicsit több egy héttel ezelőtt – bejelentette az Országos Mentőszolgálat, hogy elektromos mentőkerékpárokkal is gyorsítaná a bajbajutottak ellátását, néhány nappal később már magyarázkodásra kényszerültek az indokolatlan bírálatok miatt. Akkor posztjukban azt írták, „egykor a mentőmotorok bevezetése is furcsa ötletnek tűnt Magyarországon, mára azonban az egyik leghatékonyabb mentőeszközként tartják számon a kétkerekű mentőket, akik 2005 óta több száz életet mentettek meg”. Kiemelték, hogy Budapest belvárosában vagy a Budai Várban óriási előnyt jelenthet a tömegben is könnyen közlekedő jármű.

„Butaság lenne azt gondolni, hogy biciklivel szeretnénk helyettesíteni a rohamkocsit. Ennek ellenére minden olyan eszköz megtalálható lesz a kerékpáron, ami életmentéshez nélkülözhetetlen” – hangsúlyozta Kramarics Tamás. A korábbi tájékoztatás szerint az a terv, hogy már idén találkozhatnak a bajbajutottak az első mentőbiciklikkel. Az augusztus 27-én tartandó Mentőnapon viszont „szolgálaton kívül” is minden érdeklődő megnézheti majd az elektromos mentőkerékpárokat a Városligetben.

Életet mentettek a mentőszolgálat munkatársai néhány hete Budapesten, mégsem dicsérő, hanem panaszos hangvételű levelet kaptak egy szemtanútól.

A többség jó ötletnek tartja

Akárcsak a mentők bármelyik posztjához, a biciklis mentőápoló bemutatkozó videójához is rengeteg hozzászólás érkezett. Az egyik kommentelő arra volt kíváncsi, vajon télen is működik-e majd ez az elképzelés. Erre az Országos Mentőszolgálat egyszerűen annyit válaszolt, „nem”. A többség egyébként támogatja az ötletet, hogy két keréken is minél több segítség érkezzen. „Ez is egy opció, hogy több legyen a lehetőség a mentésre” – írta egyikük.

Egy másik hozzászóló rámutatott arra, hogy amíg egy mentőautó bizonyos helyeket nehezen tud megközelíteni, például a forgalmi dugó miatt, egy kerékpárral érkező mentőápoló sokkal előbb elláthat egy bajbajutottat – főleg, hogy a táskájában defiblirátort, lélegeztető ballont és kötszereket is magával tud vinni. „Ha 5 perccel előbb ér oda, mint az esetkocsi, már éltet menthet” – hangsúlyozta a kommentelő. Volt, aki pedig egyszerűen csak annyit írt: „Egyet kívánok: akár biciklivel, akár rohamkocsival mentek, érjetek oda időben!”



