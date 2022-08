Még mindig sokan bedőlnek a kalcium „varázserejének”

Talán nincs is olyan ember, aki még ne hallotta volna, hogy darázs- vagy méhcsípés esetén kalciumot kell adni a csípés elszenvedőjének. „A kalcium azonban teljesen hatástalan mind a duzzanat, mind a viszketés csillapításában, sőt: alkalmazása következtében a beteg még rosszabb állapotba kerülhet” – hívta fel a figyelmet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI).

A kalcium a darázscsípéses esetek túlnyomó többségében semmit sem ér. Fotó: Getty Images

Mi az, ami valóban használ?

Az OGYÉI tájékoztatása szerint a méh- vagy darázscsípés helyén megjelenő bőrpír és duzzanat esetén jótékony hatású lehet a hideg borogatás. A viszketés enyhítésére pedig antihisztamint, szteroidot vagy mentolt tartalmazó kenőcsöt ajánlanak.

Óvatosan távolítsuk el a fullánkot!

A méh csak egyszer tud megcsípni minket, a fullánkja ugyanis az áldozatba ragad és kiszakad a szervezetéből. A fullánk azonban akár még egy percen keresztül is pumpálhatja magából a mérget az áldozat testébe, ezért nagyon fontos, hogy mielőbb eltávolítsák azt. A fullánkot próbáljuk meg úgy kihúzni, hogy közben ne nyomjuk össze, mert úgy csak még több mérget fecskendezhetünk magunkba.

Mit tegyünk anafilaxia esetén?

„Az emberek nagyjából két százaléka nagyon érzékenyen reagál a darázs- vagy méhcsípésre, és az allergiás reakció akár anafilaxiás sokkban is kicsúcsosodhat” – írta az OGYÉI. Az anafilaxia a rovarcsípést követően, akár néhány percen belül jelentkezhet, jellemző tünetei az alábbiak:

hirtelen kialakuló gyengeség,

zavartság,

sápadtság

erős szívdobogás,

mellkasi szorító érzés,

émelygés, hányinger.

Bizonyos esetekben légszomj, pánik, hasi görcs és székelési inger, illetve erős verejtékezés is kialakulhat. A tüneteket döntően erőteljes vérnyomás-csökkenéshez köthetőek, amely végül ájuláshoz, vagy akár szívmegálláshoz is vezethet. Emellett duzzanat, ödéma is kialakulhat – de nemcsak külsőleg, hanem akár a légutakban is, ez pedig fulladáshoz vezethet.

Ilyenkor szigorúan tilos a kalcium!

A fenti tüneteket észlelő beteghez azonnal mentőt kell hívni. Az elterjedt hiedelem ellenére azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy az érintettnek nem szabad kalciumot adni. Az ugyanis még tovább csökkentheti a vérnyomást, így csak tovább ronthatunk a bajbajutott személy állapotán.

Az anafilaxia kezelésének egyetlen lehetősége az OGYÉI szerint az önbelövő adrenalininjekció használata. Ezt mélyen a combizomzatba kell beadni, mert így tudja a leghatékonyabban kifejteni a hatását. „Fontos tudnivaló, hogy az öninjekció működésbe lépését követően a tűt csak 8-10 másodperc után szabad kihúzni” – figyelmezettek a szakemberek.



