Elképesztő hívások: mutatjuk, miért tárcsázzák a 112-t

Megdöbbentő, mennyi felesleges hívás érkezik be a 112-es segélyhívó számra. A Magyar Rendőrség közösségi oldalán megosztott poszt szerint ebben az évben július 31-éig több mint 1,2 millió olyan hívás érkezett be, amikor nem kellett riasztani sem rendőrt, sem mentőt, sem tűzoltót. Tehát az év első 7 hónapjában naponta mintegy 5800, óránként 243, percenként pedig 4 felesleges hívás futott be a vonalra. Ez az idei hívások csaknem 47 százaléka volt.

Megdöbbentő, mennyi felesleges hívás érkezik be a 112-es segélyhívó számra. Fotó: Getty Images

„Az asszony azzal fenyegetőzik, hogy kiugrik a kocsiból”

„Ma kedd van vagy szerda van? Még most sem tudjuk eldönteni, hogy sírjunk vagy nevessünk azon az eseten, amikor a 112 operátorának teszik fel ezt a kérdést. És hiába hangzik el a helyes válasz, hogy »Kedd van«, a betelefonáló ragaszkodik a meggyőződéséhez és közli a társával: »Na ugye, hogy megmondtam, hogy szerda van!«” – olvasható a rendőrök posztjában. A mellékelt videóban azonban még ennél is hajmeresztőbb történetek hallhatóak. Például az, amikor a telefonáló Győrfi Pállal szeretne beszélni, mert szeretné megvenni a mentőszolgálat szóvivője által állítólag meghirdetett sarokülőt. Egy hallgatóan ingerült férfi pedig azzal hívta fel a 112-t, hogy „Menet közben az asszony azzal fenyegetőzik, hogy kiugrik a kocsiból, mit csináljak?”, amelyre az operátor azt tanácsolta, próbálják inkább megbeszélni a problémát egymás között.

Tavaly nyáron egy súlyos balesethez riasztották a mentőket. A bejelentő négy eszméletlen sérültről beszélt, ezért a mentésirányító két mentőhelikoptert és több esetkocsit is a helyszínre küldött – ott azonban kiderült, hogy az egész csak egy vicc volt.

A felesleges telefonhívások számát gyarapította az az illető is, aki azért tárcsázta a segélyhívó vonalat, mert nem tudta eldönteni, hogy a volt párja gyermekének vajon ő lehet-e az apja. De olyan kérdésekkel is fordultak már a segélyhívóhoz, hogy hogyan kell elindítani a mosógépet, vagy hogy a rehabilitációs központot miért nem lehet elérni telefonon.

Csak akkor hívjuk a 112-t, ha tényleg baj van!

A rendőrök vicces és egyben szomorú posztjának fő célja egyébként az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy mennyire sokan vannak, akik tudakozónak használják azt a vonalat, ami a segítségre szorulók számára lett létrehozva. „A 112-t akkor kell hívni, amikor baj van! Minden más esetben a 11800-as a tudakozót kell tárcsázni” – szögezték le a rendőrök.



