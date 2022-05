Ha gyermekünknél ételallergiát állapítanak meg, akkor a továbbiakban kerülnie kell azon élelmiszerek fogyasztását, amelyek a tüneteit okozzák. A diéta betartása nagy odafigyelést igényel a beteg és a környezete részéről is, hiszen számos készen kapható élelmiszer tartalmazza a leggyakoribb allergéneket (a tejet, a tojást, a búzát, a földimogyorót vagy a szóját). Ha pedig az allergiás gyermek véletlenül fogyaszt ezek valamelyikéből, akkor allergiás tünetei jelentkeznek, az elfogyasztott mennyiségtől függetlenül. A tünetek lehetnek enyhébbek vagy súlyosak. A legsúlyosabb, életveszélyes allergiás reakciót anafilaxiának nevezzük - ismertette dr. Balogh Ádám gyermekgyógyász, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Az anafilaxia jelei

Az anafilaxia hirtelen, vagyis az étel elfogyasztását követően néhány perc vagy óra alatt kialakuló rosszullét. A következő tünetekről ismerhető fel:

duzzadt (ödémás) nyelv

nyelési nehezítettség

rekedt hang vagy folyamatos köhögés

légzési problémák (nehézlégzés, sípoló légzés)

alacsony vérnyomás

sápadtság

ájulás

Időnként hirtelen jelentkező csalánkiütés és állandósult gasztrointesztinális tünetek (görcsös hasi fájdalom, hányás) jelenléte is utalhat anafilaxiára.

Mit tegyünk anafilaxia esetén?

Amennyiben a gyermek vélhetően allergént tartalmazó ételt fogyasztott, és a tünetek alapján anafilaxiára gondolunk, akkor a következőt tegyük:

Fektessük le a gyereket, de ha a légzés így nehezére esik, akkor inkább ültessük fel. Amennyiben elérhető, használjuk az önbelövős adrenalin tollat (epinefrin). Ha az ételallergiás gyermek asztmás is, akkor az asztmarohamot oldó inhalátort is alkalmazzuk. Hívjunk sürgősségi ellátást a beteg részére minden esetben, ha anafliaxiára gondolunk.

Az ételallergiát diagnosztizáló orvos mindig elkészíti azt az akciótervet, amely személyre szabottan tartalmazza a tennivalók leírását és a beadandó gyógyszerek nevét, illetve azt is, hogy milyen esetben van szükség sürgősségi ellátásra. Ez nagy segítséget jelenthet a szülők számára, érdemes figyelmesen elolvasni.

Nem minden ételallergia okoz anafilaxiát

"Az allergének több komponensből állnak, és az egyes összetevők eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ma már lehetőségünk van az allergéneket egészében és a komponenseiket is együtt, egy teszttel vizsgálni. Erre alkalmasak a multiplex allergia tesztek" - magyarázta dr. Balogh Ádám. Véleménye szerint ez azért jó lehetőség, mert ha a gyermek egy vagy több ételre is allergiás, akkor egyetlen vérvétellel az összes vizsgálatot el lehet végezni. A multiplex allergiatesztekkel ki lehet mutatni, hogy melyik komponens okozza az allergiát, és ez alapján időnként arra is lehet következtetni, hogy mennyire magas az anafilaxia kockázata a gyermeknél egy esetleges diétahiba esetén, illetve mekkora kockázatot jelent nála a "nyomokban tartalmazhat" felirattal ellátott késztermékek fogyasztása.