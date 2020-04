Koronavírus: nagyon sok a szabályszegő itthon

A tegnapi 623-ról 678 főre nőtt Magyarországon a koronavírus-fertőzöttek száma, 6 krónikus beteg pedig elhunyt. A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk. Kattintson a részletekért.

A kijárási korlátozás bevezetése óta folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását a rendőrség. Eddig 1849 alkalommal adtak ki figyelmeztetést, 317 embert viszont már fel is kellett jelenteni szabálysértés miatt, míg 224 állampolgárt a helyszínen megbírságoltak, mert megszegték a szabályokat - tájékoztatott Lakatos Tibor rendőrezredes, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője szombaton. Mint mondta, nem akarják a négy fal közé zárni az embereket, és a cél nem a bírságolás, hanem a járvány terjedésének megakadályozása.

Óriásgéppel érkezik újabb szállítmány

Lakatos Tibor arról is beszámolt, ma eddig hat repülőgéppel érkeztek újabb orvostechnikai eszközök és védőfelszerelések az országba. Tegnap estig pedig 50 kórházat és a rendőrséget is sikerült az eddig beszerzett eszközökkel ellátni. A rendőrezredes tájékoztatása szerint, ma várják a világ legnagyobb, Antonov típusú teherszállítóját Budapestre, ami további védőfelszereléseket szállít Kínából. Arról, hogy milyen sorrendben látják el az eddig beszerzett eszközökkel az intézményeket a rendőrezredes elmondta, a cél, hogy azokba az intézményekbe kerüljenek elsődlegesen az orvostechnikai eszközök, ahol a fertőzötteket jelenleg is ellátják. A többi kórház esetében az az alapvetés, hogy legyen egy hétre elegendő raktárkészletük a védőfelszerelésekből, és ezt folyamatosan tudják biztosítani. "Most a legfontosabb, hogy a frontvonalban harcoló egészségügyi dolgozókat meg tudjuk védeni a fertőzésektől" - hangsúlyozta, hozzátéve: a felszerelések elosztásának második körébe már a rendvédelmi szervek is beletartoznak, azt követően pedig az operatív törzs által meghatározott prioritási sorrendben kapnak védőeszközöket a különböző kormányzati szervek, és majd a gyógyszertárak is.

A Mentőszolgálatnál a koronavírus-gyanús betegek mintavételét speciális, külön erre a célra kijelölt egységek végzik az országban. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Több koronavírus-fertőzött egy fővárosi idősotthonban

Mint arról a HáziPatika.com-on már beszámoltunk, az egyik budapesti idős otthonban felütötte a fejét az új koronavírus-járvány, öt idős bentlakó biztosan megfertőződött, tucatnyian pedig gyanús tünetekkel vannak megfigyelés alatt. Ezzel kapcsolatban Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, az otthonban, ahol eddig mintegy 200 mintavételt végeztek, úgy tűnik, talán sikerült megfogni a terjedést. A lakókat szobakaranténba zárták, az épületet teljeskörűen fertőtlenítik, a helyi népegészségügyi szakemberek pedig meghozták a szükséges szigorú intézkedéseket.

Az országos tisztifőorvos többször is hangsúlyozta, a korábban az általa hozott óvintézkedések, többi között a szociális intézményekben bevezetett látogatási tilalom, kijárási tilalom, felvételi zárlat betartása és betartatása kiemelt fontosságú, és az idős- és szociális otthonok fenntartóinak, legyenek azok akár magán, akár önkormányzat, alapítványi, egyházi vagy más személyek a rendkívüli a felelőssége.

Vannak megbízhatatlan tesztek a piacon

A napi adatok kapcsán Müller Cecília elmondta, fertőződések számával nő a laborvizsgálatok száma, eddig 19 424-et végeztek a Nemzeti Népegészségügyi Központban, a Dél-Pesti Centrumkórházban, valamint a korábban kijelölt egyetemi laboratóriumokban, mindenhol az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott - a vírus örökítőanyagának kimutatásán alapuló - tesztekkel. A magánlaborban elvégzett vizsgálatok egyre növekvő száma kapcsán Müller Cecília arra hívta fel a figyelmet, hogy nem minden jelenleg elérhető teszt validált. "Vizsgálni kell, hogy milyen módszerrel, a betegség mely szakaszában született az eredmény" - mondta, megjegyezve: a piacon számos olyan vizsgálat felbukkant, aminek a megbízhatósága kétséges.

Az országos tisztifőorvos emlékeztetett, épp egy hónappal ezelőtt történtek az első megbetegedések. Ennek apropóján megvonta az eddigi védekezések és intézkedések mérlegét, amik szerinte megfelelő időben és módon történtek. Úgy fogalmazott, az, hogy sikerült eddig a robbanást megelőzni, és bár a fertőzöttek, áldozatok számának növekedés folyamatos, de mértékletes, az mindenkinek köszönhető, aki betartja a szabályokat.

Bevizsgálták az itthon kapható kézfertőtlenítőket, kettő teljesen hatástalan - olvassa el az erről szóló cikket társportálunkon, az nlc.hu-n.