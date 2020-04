Koronavírus: így segíthetnek a drónok

Nagy területek légi fertőtlenítése, koronavírus-minták érintkezésmentes szállítása, gyógyszer és egyéb csomagok eljuttatása fertőzött területekre - csak néhány azok közül a feladatok közül, melyekre Kínában a drónokat eddig használták a járvány ideje alatt. Nem a távol-keleti ország azonban az egyetlen, ahol e távirányítású "robothelikoptereknek" hasznát veszik. Mint arról a HáziPatika.com-on beszámoltunk, a Dél-Ausztráliai Egyetem (UniSA) kutatói most olyan drónokat fejlesztenek, amelyek képesek megfigyelni a légúti és légzőszervi betegségekkel - köztük az új típusú koronavírus okozta Covid-19-cel - küzdő páciensek állapotát.

Olaszországban is drónokkal ellenőrzik, hogy az emberek betartják-e a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozásokat. Fotó: MTI/AP/LaPresse/Mauro Scrobogna

Ennek apropóján is beszélgettünk Török Sándorral, a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesületének Észak-Alföldi régióvezetőjével arról, vajon milyen lehetőségekkel számolhatunk a felsoroltak közül Magyarországon.

Kijárási tilalom idején lehetnek hasznosak

"Úgy gondolom, akkor lesz a drónokban rejlő lehetőségeknek nagy jelentősége, ha esetleg itthon is bevezetik a kijárási tilalmat, vagy nagyobb területen rendelnek el karantént" - mondta Török Sándor, és sorolta is a lehetőségeket. A drónokkal a rájuk szerelt kihangosítás révén lehet tájékoztatni, nagyobb területeket védeni, ellenőrizni, anélkül, hogy bárkinek be kellene lépnie oda, de akár emberek felkutatására is alkalmasak. "Egy nagyvonalú felajánlásnak köszönhetően vannak olyan speciális drónjaink, jelenleg szám szerint három, amik képesek arra, hogy nagyobb területeket fertőtlenítsenek. Ezekhez van 1000 liter olyan fertőtlenítőszerünk is, szintén egy felajánlásból, amit a katasztrófavédelem használ árvizek utáni fertőtlenítésre" - részletezte a régióvezető, akitől azt is megtudtuk, e különleges gépekből kettő a fővárosban, egy Zichyújfaluban van. Hangsúlyozta azonban, hogy a magánkézben, kis átalakítással bevethető drónok száma akár több százra is tehető Magyarországon. Ezekkel néhány óra alatt lehet egész városokat, városrészeket fertőtleníteni, ahogyan teszik ezt az alábbi videón Indiában.

Az emberek helyett mennek veszélyes terepre

"Fontos, hogy a drónok segítségével nem kell fertőzött vagy kockázatos területre embereket küldeni, de olyan munkákat is el lehet ezekkel az eszközökkel végezni, mint a kukásautók fertőtlenítése, melyet a Fővárosi Közterület-fenntartónál már jelenleg is alkalmaznak a járványban" - mondta. Az említett budapesti módszer azért is különösen fontos, mert bár az országos tisztifőorvos, Müller Cecília is felhívta a lakosság figyelmét, hogy a hatósági házi karanténban lévő gyanús vagy beteg emberek szemetét duplán is be kell csomagolni, azt senki sem tudja garantálni, hogy ezt mindenki meg is teszi. Így viszont megvan rá az esély, hogy különösebb óvintézkedés nélkül kerüljön még fertőző tárgy a hulladékgyűjtő edényekbe, onnan pedig a kukásautókba. Ezért is döntött úgy a szemétszállítást végző budapesti vállalat, hogy naponta drónok segítségével fertőtlenítik több száz autójukat a műszak végén.

Tovább csökkent a napi koronavírusos fertőzések száma Kínában, de sokan a járvány második hullámától tartanak, ezért több helyen újabb korlátozásokat léptettek életbe. Kattintson a részletekért.

Mintákat is tudnának szállítani

Arra a kérdésre, hogy lehetne-e itthon is koronavírus-minták szállítására használni a drónokat, Török Sándor határozott igennel felelt. Mint mondta, ehhez leginkább arra van szükség, hogy a kórházak vagy más egészségügyi intézmények biztosítsák a le- és felszálláshoz a megfelelő helyet, illetve legyen valaki, aki le tudja venni, illetve rögzíteni tudja a csomagokat. "Nagyjából egy 5 kilométeres sugarú körben tudnak mozogni a drónok egy töltéssel, de ha a csomag levételkor aksit is cserélnek, akkor ez a hatótáv megduplázható" - tette hozzá.

Hogy mennyi, az említett feladatok ellátására alkalmas drón lehet most az országban, azt csak megtippelni tudta a civilben gázkészülékek szervizelését végző régióvezető. De, mint mondta, mivel ezek nagy értékű, esetenként több tíz milliós eszközök, a gyártó minden bizonnyal rendelkezik pontos nyilvántartással. "Több ezer embernek van már drónpilóta-engedélye, aminek a megszerzése nem olcsó, így feltételezhető, hogy legalább ennyi drón is van Magyarországon, mind magánembereknél, mind cégeknél" - latolgatta a számokat, hangsúlyozva: biztos abban, hogy ha kérik tőlük a hatóságok, akkor drónosok százai állnak majd csatasorba a járvány elleni védekezésben.

51 év házasság után, 6 perc különbséggel haltak bele a koronavírusba - olvassa el az erről szóló cikket társportálunkon, az nlc.hu-n.