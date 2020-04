Koronavírus: már 32 áldozat Magyarországon

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 678 főre nőtt itthon a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 krónikus beteg is - közülük öten 77 év felettiek -, így a halálos áldozatok száma már 32. A gyógyultak száma 58 főre emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

A hivatalos tájékoztató oldal táblázatából az is kiderült, hogy az elhunytak között 3 férfi és 3 nő van, a legfiatalabb elhunyt 54, a legidősebb 85 éves. Mindannyian krónikus betegségben vagy betegségekben szenvedtek.

Maszkot viselő járókelő sétál a budapesti Erzsébet hídon. Fotó: Getty Images

Jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma

Több krónikus betegségről tudjuk, hogy fokozott rizikót jelentenek koronavírus-fertőzés esetén, de vajon mi a helyzet a csökkent pajzsmirigyműködéssel élők esetében? Cikkünkből kiderül.

Jelenleg a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. Azt is érdemes tudni, hogy a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömegesfertőzéslelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat.

Bevásárolni se menjenek ki az idősek

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nekik még bevásárlás céljából sem célszerű kimenniük, ahhoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.

Váratlan segítséget kapnak a magyar kórházak - az, hogy mit kaptak az egészségügyi intézmények dolgozói, illetve azok, akik karanténba kerültek, kiderül az nlc.hu cikkéből!