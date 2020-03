Koronavírus: kiürítettek egy budapesti irodaházat

Megvan az első magyar, aki felgyógyult a koronavírus-fertőzésből. Kattintson a részletekért.

Kiürítették a budapesti IX. kerületben a Haller Gardens irodaház három emeletét, miután a UPC Magyarország egyik dolgozójának pozitív lett a koronavírustesztje - adta hírül az Index.hu több olvasói jelzésre hivatkozva. Értesüléseiket Suba János, a UPC Magyarország vállalati kommunikációs igazgatója is megerősítette, s kiegészítette azzal, hogy a dolgozó magánúton járt külföldön, s azt követően jelentkeztek nála a tünetek, hogy hazaérkezett. Hangsúlyozta, a cég a hatóságokkal egyeztetve teszi meg az óvintézkedéseket. A lap információi szerint az alkalmazottak ma már otthonról dolgoznak, az épületet pedig fertőtlenítik.

Fertőtlenítést végez egy dolgozó a Haller Gardens irodaház önkiszolgáló éttermében.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Értesüléseik szerint a beteg hazaérkezése után egy-két nappal kezdte rosszul érezni magát, s háziorvosa küldte koronavírustesztre. Ennek pozitív eredménye az éjjel derült ki.

Három új beteg Magyarországon

Mint arról a HáziPatika.com is beszámolt, a hivatalos kormányzati koronavírus oldalon csütörtökön délelőtt három új, hivatalosan is koronavírussal fertőződött betegről számoltak be, ezzel a hazai érintettek száma 16-ra nőtt. A három új betegből kettő magyar, és a harmadik pedig ismét egy iráni diák, utóbbi már napok óta megfigyelés alatt volt a Szent László kórházban. A magyarok közül az egyik nő, aki szintén elkülönítve volt a Szent János kórházban, míg a másikról csak annyit tudni, hogy férfi, és néhány napja jött vissza Izraelből. A honlap közléséből azonban nem derül ki, hogy a két új bejelentett magyar beteg közül valamelyik azonos-e a UPC Magyarország dolgozójával.