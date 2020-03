Koronavírus: meggyógyult az első magyar beteg

A külföldön karantén alá helyezett magyar állampolgárok állapotáról tájékoztatott csütörtök hajnalban egy Facebook-videóban Szíjjártó Péter külügyminiszter. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről bejelentkezve a politikus közölte: megvan az első magyar, aki sikeresen felgyógyult a koronavírus-fertőzésből. Vannak azonban új esetek is.

Ahogy korábban is megírtuk, a Diamond Princess nevű üdülőhajó heteket vesztegelt Japán partjainál, miután több utas szervezetében is kimutatták a koronavírust. Az utasok között három magyar is volt: egy zenész testvérpár és egy felszolgáló, küzülük az egyik szervezetében azonosították a vírust. Miután felgyógyult, a Japánban megfigyelés alatt tartott két másik magyar állampolgárral elhagyhatta a karantént. Szintén hazatérhetett az egyik Németországban karantén alá volt magyar jogász is.

Vietnamban és az USA-ban is karantén alá vontak magyarokat

Szíjjártó Péter új esetekről is beszámolt, egy magyar állampolgár Vietnámban került karanténba azután, hogy egy repülőn utazott az egyik fertőzött személlyel. Egy másik, Oaklandben kikötött óceánjáró fedélzetén két magyar került megfigyelés alá, a külügyminisztérium velük is felvette a kapcsolatot.