Koronavírus: új szabály a háziorvosi rendelőkben

Tegnapelőtt felhívást kaptak a budapesti háziorvosok, hogy új feliratot kell kiragasztaniuk a rendelők ajtajára - mégpedig a fővárosi kormányhivatal utasításai alapján. A 444.hu beszámolója szerint a kedden kiküldött szövegben az áll, hogy ha valaki láz, köhögés, nehézlégzés miatt keresi fel az orvosát, és "a tünetek jelentkezését megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal fertőzött személlyel vagy az új koronavírus fertőzéssel érintett területen járt", akkor ne várakozzon, hanem azonnal kopogjon be az asszisztenshez.

Ezzel a lépéssel azt szeretnék kiküszöbölni, hogy az illető esetlegesen megfertőzze a váróban ülő többi embert, ám közben veszélybe sodorja a háziorvosokat (akiknek nagy része ráadásul idős, tehát potenciálisan fogékony a koronavírus-fertőzésre) és az asszisztenseket. A járványügyi intézkedések értelmében ilyenkor az orvosnak ugyanis kötelessége megvizsgálni a beteget, és bár ezt teljes védőfelszerelésben kéne megtennie, az sok helyen nem áll rendelkezésre.

A mentőknek ilyen védőöltözetet kell viselniük, ha koronavírus-gyanús betegért mennek. Fotó: MTI

A háziorvos egyébként sem tudja elvégezni a koronavírus-tesztet, fertőzésgyanú esetén mentőt hív, ami mégis arra készteti a beteget, hogy várakozzon (jó esetben elkülönítve). Óvintézkedésként távozása után pedig kötelezően előírják a rendelő teljes fertőtlenítését, ami újabb fennakadást okozhat az egészségügyi ellátásban.

Nem beszélve arról, hogy ha a beteget később a kórházban hivatalosan is COVID-19-cel diagnosztizálják, és a háziorvos, asszisztens nem viseltek védőöltözetet a vizsgálatakor, akkor karanténba is kerülhetnek megfigyelésre. Éppen ezért ha koronavírus-fertőzésre utaló tüneteink vannak, továbbra is az a legbiztonságosabb megoldás, ha nem megyünk el a háziorvosunkhoz, hanem telefonálunk neki.