Koronavírus: hogyan óvjam magam és a munkám?

Bár továbbra sincs regisztrált koronavírusos beteg Magyarországon, mégis egyre többen próbálják úgy szervezni az életüket, hogy ne kelljen közösségbe járniuk, például a munkahelyükre se kelljen bemenniük. De vajon jár-e fizetés az önkéntes karantén idejére? Mi legyen a céges utakkal, konferenciákkal? Ennek járt utána Hvg.hu.

Amíg nincs kihirdetett járványügyi vészhelyzet, addig be kell menni dolgozni. Fotó: Getty Images

Félelemből nem maradhatunk otthon

Több kérdést járt körül a portál, szakemberek és a hatályos jogszabályok segítettek a válaszadásban, például arra is: megtagadhatjuk-e a munkahelyünkön való munkavégzést, ha félünk a koronavírustól? A válasz egészen addig nem, azaz be kell járnunk, amíg nincs kihirdetett járványügyi vészhelyzet Magyarországon. Talán egyetlen kivétel lehet, ha olyan helyre kívánják küldeni a munkavállalót felettesei, ahol nagy eséllyel kapná el a vírust, vagy ha olyan helyről jött haza, ahol voltak fertőzöttek, vagy ami még fontosabb: tüneteket is mutat. Ha azonban nem olyan helyre akarnak küldeni, ami fertőzött - s ez egyébként vonatkozik a magánutakra is -, akkor nem mondhatjuk le az utat afélelemmiatt.

Mit várhatunk el a cégünktől?

Egy dolgot biztosan, mivel az a munkajog szerint kötelezettsége: "egészséges és biztonságos munkakörülményeket" biztosítson a munkavállalók számára. Az viszont, hogy mit értünk ezalatt, már egyéni elbírálás kérdése. Annyit elvárhatunk, hogy a munkaadó közölje, milyen intézkedéseket vezet be, milyen extra eszközöket, például kézfertőtlenítőket és tájékoztatókat helyez ki.

Nem jár a táppénz

Az, hogy óvatosságból dolgozhatunk-e otthonról, attól függ, mennyire rugalmas a munkáltató. Ha például valaki Észak-Olaszországban járt, s szeretne önkéntes karanténba vonulni, az megbeszélés kérdése. Általában akkor szokták ezeket az engedményeket megtenni a cégek, ha a munkavállaló otthonról is tudja teljesíteni a kötelezettségeit. Ha azonban karantén miatt nem tud valaki dolgozni, akkor nem jár a fizetés automatikusan. Ilyenkor a legjobb megoldás a szabadság. Ha azonban már elhasználtuk a rendelkezésünkre álló keretet, ne gondoljuk, hogy a táppénz lesz a megoldás, önkéntes karantén ugyanis nem számít betegségnek, ergo olyankor nem jár a táppénz sem.