Koronavírus: erre számíthatunk a határoknál

Meg kell akadályozni a koronavírus robbanásszerű terjedését. Minél kevésbé érintkeznek egymással az emberek, annál kisebb a terjedés veszélye - hangsúlyozta Sebastian Kurz osztrák kancellár. Az ország ezért mostantól nem fogadja az Olaszországból érkezőket, a többi külföldi pedig csak akkor lépheti át az osztrák határt, ha orvosi igazolása van arról, hogy nem fertőzött. Az osztrák külügyminisztérium információi szerint 4 ezer osztrák állampolgár rekedt Olaszországban. Az ő hazautaztatásukat már szervezi a kormány, a hazatérés után pedig 2 hetes karantén vár rájuk.

Máshol is tervezik a határzárat

Szlovénia - az osztrák modellhez hasonlóan- hamarosan lezárja az Olaszországgal közös határt, hogy megakadályozzák a koronavírus további terjedését. Az intézkedés azonban az áruforgalomra nem vonatkozik majd - közölte Marjan Sarec ügyvezető kormányfő kedden. A miniszterelnök a Twitter-oldalán azt írta, hogy a rendelet összhangban áll a közös és arányos intézkedésekről szóló megállapodással. A korlátozás akkor lép életbe, amikor az ehhez szükséges összes technikai és adminisztratív feltétel teljesül. "Tudjuk, hogy Olaszország karantént rendelt el, de az emberek ezt figyelmen kívül hagyják, ezért itt az idő, hogy cselekedjünk" - emelte ki. Úgy véli, erre az intézkedésre mindenképpen szükség van a koronavírus további terjedésének megakadályozásához.

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az operatív törzs a veszélyhelyzet elrendelését javasolja a magyar kormánynak az új koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására. A kormány arról a javaslatról is dönt majd, hogy az osztrákokkal egyetértésben lezárja-e a határokat az Olaszországból érkezők előtt. Ha ez bekövetkezik, akkor a magyar állampolgárok továbbra is bejöhetnének az országba, de rájuk automatikus karantén várna.

Ausztria visszafordítja az Olaszországból érkezőket. Fotó: Getty Images

Szigorú ellenőrzések lesznek

Már elkezdték kidolgozni a schengeni szárazföldi határátkelőhelyeken bevezetendő intézkedéseket. Ennek részeként valószínűleg Magyarországon is szűrni fogják majd a belépőket. Az egészségügyi vizsgálat során testhőmérsékletet mérnek majd, valamint mindenkit kikérdeznek az utazási előzményeiről és az esetleges panaszairól. Aki tüneteket mutat, azt azonnal kórházba szállítják.

Egészségügyi ellenőrzést végeznek Lengyelország egész keleti határánál is a koronavírus okozta helyzet miatt. Az intézkedést már hétfőn bevezették a lengyel-német és a lengyel-cseh határon, de belül kiterjesztik majd Lengyelország összes közúti és vasúti határátkelőhelyére, valamint a balti-tengeri kikötőkre is.

A cseh hatóságok pedig szúrópróbaszerűen ellenőrzik az utasokat az ausztriai és a németországi határátkelőkön. Az első nap mintegy 36 ezer autót állítottak meg, negyven kocsi utasait pedig alaposabb vizsgálatnak vetették alá. Hat személyt laboratóriumi vizsgálatra és előzetes karanténba küldtek koronavírus-fertőzés gyanújával. Emellett már a múlt hét óta szünetel a légi közlekedés Prága, valamint az olasz, a kínai és a dél-koreai repülőterek között. A koronavírus miatt egyébként a Wizz Air és a Ryanair is szünetelteti olaszországi járatait. A Wizz Air az izraeli járatokat is felfüggesztette.

Tiltakozások is vannak a határokon

A román kormány döntése alapján minden Olaszországból hazatérő állampolgárnak kötelező 2 hétre karanténba vonulni, hogy kordában tudják tartani a koronavírus terjedését. Ez azonban nem mindenkinek tetszik: a karantén ellen tiltakozók miatt a magyar-román határ több átkelőjén is mozgósítani kellett a román rendőrséget és csendőrséget.

