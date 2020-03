Koronavírus: újabb 3 fertőzött Magyarországon

Világjárvánnyá nyilvánította a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán. Kattintson a részletekért.

Újabb 3 személynél diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzést, s ezzel 16-ra nőtt a magyarországi betegek száma. A kormányzati koronavírus oldal tájékoztatása szerint, egy iráni és két magyar állampolgárnál mutatták ki a SARS-COV-2 vírust. Az egyik magyar beteg egy nő, aki már napok óta volt elkülönítve a Szent János kórházban, míg a másik érintett egy férfi, aki a napokban tért haza Izraelből. Az iráni diák, a most bejelentett harmadik új beteg, az első iráni diák kontaktja volt, így már napok óta a Szent László kórházban tartották megfigyelés alatt.

Az egyik magyar fertőzött Izraelben járt megbetegedése előtt. (Fotónk illusztráció!) Forrás: Getty Images

A honlapon közölt adatok szerint a 16 betegen túl jelenleg 65-en vannak karanténban. Tegnap a karanténban lévők száma még 69 volt, közülük háromról bizonyosodott be, hogy beteg. Egy emberről nem tudni, hogy miért került ki a karanténból, a számláló szerint ugyanis a gyógyultak és a halottak száma továbbra is zéró. Az elvégzett tesztek mennyisége is nőtt, jelenleg 730 elvégzett mintavételről tájékoztat az oldal.

Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, csütörtökön kiürítettek egy irodaházat Budapesten, mert az ott működő UPC Magyarország egyik alkalmazottjának koronavírustesztje pozitív lett. A kormányzati koronavírus honlap közléséből azonban nem derül ki, hogy a két új bejelentett magyar beteg közül valamelyik azonos-e a hírben szereplő dolgozóval.

