Így tároljuk helyesen a tartós élelmiszereket

Mint mi is beszámoltunk róla, a szakértők felhívták rá a figyelmet, hogy nincs ok a pánikra a koronavírus terjedése miatt, nem szükséges élelmiszer-tartalékot felhalmozni otthon. Ennek ellenére nagyon sokan megrohamozták az üzleteket a napokban, és leginkább tartós élelmiszereket vásároltak. Fontos azonban tudni, hogy önmagában kevés, ha több rekesznyi készletet pakolunk be a kamránkba - ha nem tároljuk ugyanis megfelelően ezeket a termékeket, közel sem őrzik meg olyan hosszú ideig a minőségüket. Tekintsük hát át, milyen apróságokra érdemes figyelnünk, akár aggódunk a koronavírusjárvány miatt, akár nem.

Ezek az élelmiszerek állnak el a legtovább Mik azok a termékek, amelyekből bátran beszerezhetünk nagyobb mennyiséget, mert helyesen tárolva hosszú ideig megőrzik minőségüket? Jó, ha észben tartjuk ezt a listát, amikor vásárolni indulunk.

A csatos üveg a legjobb

A liszt, cukor, só, búzadara, kukoricadara általában papírcsomagolásban áll a boltok polcain. Ez viszont átengedheti a nedvességet és a molyok is könnyebben átjutnak rajta. Ezért szerezzünk be inkább csatosan záródó üvegeket: higiénikusak és légmentesen, szárazan tárolhatjuk benne ezeket a fontos alapélelmiszereket. A fémdobozok nem igazán szerencsések, mert gyakran berozsdásodnak, továbbá fémes ízt kölcsönözhetnek az ételnek.

A csatos üvegek hosszan megőrzik a benne tárolt élelmiszer minőségét. Fotó: Getty Images

Rizsből a barna a legkényesebb

Míg a fehér rizs nagyon hosszú ideig eláll, a barna változata hamarabb megromlik. A szemeken rajta hagyott maghéj ugyanis olajokat tartalmaz, ezért az egész megavasodhat, ha nem megfelelően bánnak vele. A bontatlan csomag körülbelül hat hónapig tárolható a kamrában és mindössze két hónapig, ha kinyitjuk és légmentesen záródó tartóba tesszük.

A tésztákhoz ne nyúljunk!

A spagetti és egyéb száraztészták esetében a legfontosabb, hogy szárazon és szorosan lezárva tartsuk. Erre saját csomagolásuk a legalkalmasabb, tehát csak akkor bontsuk ki őket, amikor felhasználjuk. Ha pedig egyszerre nem főzzük meg az egész adagot, akkor a maradékot töltsük át egy jól záródó üveg vagy műanyag tartóba, majd tegyük egy hűvös, sötét szekrénybe.

A babot érdemes bedobozolni

A szárazbabot általában bezacskózva árulják. Ezt hazaérkezve nyugodtan nyissuk ki, és öntsük át tartalmát egy tiszta fedeles, műanyag vagy üveg edénybe. Közben át is válogathatjuk a szemeket, kidobva az esetleg gyanús darabokat. A kamrában olyan helyre kerüljön, ami jól szellőzik, nem érheti nedvesség.

A méz nem hűtőbe való

A méz évezredekig eláll - de ez kizárólag a felbontatlan üvegekre érvényes. A felbontástól számítva általában egy évig őrzik meg a minőségüket, ha szobahőmérsékleten, száraz helyen tároljuk, ahol nem éri a napfény. Hűtőbe semmiképp se tegyük, mert a hidegtől kikristályosodik.

Az olajok a sötétet szeretik

Mindegy, hogy olíva-, napraforgó- vagy bármilyen más olajról van szó, ugyanaz érvényes rájuk: hagyjuk meg őket saját üvegükben és tároljuk a szekrényben, elzárva. Sokan kényelmesebbnek tartják, ha mindig kéznél vannak a gyakrabban használt cikkek a konyhapulton, de ha napfény éri az olajokat, hamarabb megromlanak. Ugyanez érvényes az ecetfélékre is.

Válogassuk szét dátum szerint a konzerveket

Jó minőségű konzervekből érdemes többfélét tartani otthon, hiszen sokszor megmenthetik a háziasszonyokat, ha gyorsan kell vacsorát vagy ebédet készíteni. Azonban gyakran előfordul, hogy elfeledkezünk a lejárati dátumukról, pedig 2-3 évnél ezek sem állnak el tovább általában. Ezért érdemes a kamrában aszerint csoportosítani őket, hogy meddig használhatók fel, a polc szélére címkéket is ragaszthatunk a dátumokkal feliratozva.