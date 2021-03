Koronavírus: ezt kell tudni a túlélők bűntudatáról

Sokakat megkönnyebbüléssel tölt el, ha megkapják a koronavírus elleni vakcinát. A 26 éves ohiói ápolóban, Lily Hagigatban azonban a várva-várt pillanat maró bűntudatot hívott életre. "Arra gondoltam, hogy az a sok ember, akit láttunk meghalni a kórházban, még 5-10 évet élhetett volna, ha ez az egész nem történik meg. És hogy jócskán vannak olyanok, akiknek nagyobb szükségük lett volna az oltásra, mint nekem, de meghaltak, mielőtt a vakcináció elkezdődött volna" - nyilatkozta a portálnak a nő.

A túlélők bűntudata

A Hagigat által ecsetelt bűntudat nem egyenlő ugyanaz azzal a bűntudattal, amit akkor érzünk, ha elfelejtettük az egyik barátunk születésnapját. Ezt a túlélők bűntudatának hívják, amely valamilyen nehéz vagy traumatikus élmény - például a koronavírus-járvány - átélése után önti el az embert. "Mivel a pandémiának még nincs vége, úgy tekintek a túlélők bűntudatára, mint egyfajta traumára adott válaszra" - magyarázza Ernesto Lira de la Rosa klinikai szakpszichológus.

A túlélők bűntudatát egy nehéz, traumatikus élmény hívja életre. Fotó: Getty Images

A túlélők bűntudata nemcsak azokat az egészségügyi dolgozókat érinti, akik számtalan embert láttak meghalni a kórházakban, hanem a COVID-fertőzötteket is. Utóbbiak közé tartozik a 29 éves Anna-Kate Howell is, aki 2020 májusában majdnem belehalt a koronavírus-fertőzésbe. Bár még mindig küzd egyes fizikai és neurológia tünetekkel, gyógyulása legnagyobb kihívásának az érzelmi terhektől - így a bűntudattól - való megszabadulást tekinti. "Amikor szembesülök azzal, hány ember halt már meg koronavírus-fertőzésben, mindig azt kérdezem magamtól: miért ők, miért nem én?" - így a lány.

Óriási terhet cipelnek

Bár egyelőre korai lenne becslésekbe bocsátkozni azzal kapcsolatban, a fertőzést legyűrők közül hány embert érint a túlélők bűntudata, a szakemberek egyre több ilyen személlyel találkoznak. "Az érintettek nem tudnak elszakadni a pandémiával kapcsolatos eseményektől, folyamatosan a híreket, a fertőzöttek történeteit olvassák. Az is jellemző, hogy úgy érzik, nincs joguk a boldogsághoz" - mondja dr. Lauren Cook pszichológus. Lira de la Rosa szerint a túlélők bűntudatának fizikai tünetei is lehetnek: megváltozik az étvágyuk, átalakulnak az alvási szokásaik, fej- és gyomorfájás kínozza őket.

A COVID-túlélők bűntudata óriási érzelmi teher, amit ráadásul egy alapvetően is embert próbáló helyzetben kell cipelniük. Mivel se fizikailag, se mentálisan nincsenek jól, nem vagy csak nehezen tudják ellátni a mindennapi feladataikat, és eltávolodhatnak a szeretteiktől is. Sőt, akár anyagi problémáik is lehetnek, ha a bűntudat miatt őrült adakozásba kezdenek. A Hackensack Meridian Health arra figyelmeztet, hogy ha a bűntudat négy hétig vagy annál tovább fennáll, megvan a veszélye a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) kialakulásának.

Mi segíthet?

Mint a fentiekből látható, a túlélők bűntudata komoly probléma, amivel foglalkozni kell, különben elhatalmasodik rajtunk. Arra azonban fontos felkészülni, hogy akár a koronavírus-járványból, akár más traumatikus eseményből gyökereznek a negatív érzések, leküzdésük hosszú időn át tartó folyamat lehet. A szakemberek álláspontja az, hogy első lépésként meg kell nyílnunk azzal kapcsolatban, min megyünk keresztül. Akár személyesen, az óvintézkedések betartása mellett, akár telefonon vagy videóbeszélgetés formájában, de öntsük ki a szívünket egy családtagunknak, barátunknak, tanácsolja Lira de la Rosa.

Ugyancsak sokat segíthet, ha szakemberhez fordulunk. Dr. Cook leszögezte: ezt különösen akkor fontos megtenni, ha a bűntudat hatással van a munkavégzésünkre, a kapcsolatainkra, és úgy érezzük, nem tudunk továbblépni. A pszichológus arról is beszélt, az érzéseinkre, gondolatainkra való figyelés szintén hasznos ilyen helyzetben. Önmagunk hibáztatása helyett inkább kezdjük el szeretni azt, akik vagyunk! Nagy szerepe lehet az olyan stresszcsökkentő módszereknek is, mint a meditáció, a légzőgyakorlatok vagy a naplózás - törekedjünk arra, hogy valamelyik tevékenység gyakorlására mindennap legyen néhány percünk.

