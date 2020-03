Koronavírus: így kezeljük a szorongást

A szakemberek szerint a koronavírus miatti nyugtalanság teljesen normális reakciónak tekinthető. Ha viszont ez már félelemmel, a tehetetlenség érzésével, vagy a hétköznapokban állandósuló pánikkal vegyül - akár saját magunk, akár egy szerettünk miatt aggódunk ennyire -, akkor ideje bevetni néhány jó módszert önmagunk megnyugtatására. A Good Housekeeping nevű oldal pszichológusok és kutatók bevonásával összeállított egy hatpontos listát, ami segíthet ebben - lássuk ezeket a tippeket, tanácsokat.

Fogadjuk el!

Az első pont a szakértők listáján az, hogy fogadjuk el a nyugtalanságot, amelyet a koronavírus-járvány gerjeszt bennünk. Ha ugyanis csak elfojtjuk, elhessegetjük ezeket a gondolatainkat, az biztosan nem fog segíteni a stresszoldásban. Egy klinikai pszichológus szerint ráadásul minél kevésbé vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy erősen tartunk valamitől, a nyugtalanság annál inkább befészkeli magát a mindennapjainkba. Így jobban járunk, ha megengedjük neki, hogy maradjon - ugyanakkor fontos, hogy azt már ne hagyjuk neki, hogy átvegye az uralmat az életünk felett.

Oldja a szorongást, ha pozitív hangvételű híreket is olvasunk, például a gyógyultakról.

Tájékozódjunk!

Nagyon fontos az is, hogy maradjunk jól informáltak a koronavírussal kapcsolatban: ne csak a statisztikákat olvassuk el, hanem a hírekre, összefüggésekre is figyeljünk. Ha minden lehetséges információ birtokában vagyunk, az is segíthet oldani a szorongást. A szakértők szerint viszont ne csak az új fertőzésekről és esetleges halálesetekről szóló cikkeket olvassuk, hanem a pozitívabb hangvételű írásokat is. Keressünk híreket gyógyulásokról, illetve olvassuk el olyan emberek történeteit, akik saját felépülésükről beszélnek.

Hanyagoljuk a közösségi médiát!

Érdemes azonban különbséget tenni aközött, hogy valaki jól informált, vagy a hírek megszállottja. A közösségi médiában rengeteg hír és álhír terjed a koronavírusról, ezek az oldalak pedig teret engednek az úgynevezett anticipációs szorongásnak, amikor mindenki arra készül, hogy valami rossz fog történni - állítja egy viselkedéskutató. Ő azt tanácsolja, próbáljuk minimalizálni a közösségi médiából való tájékozódást, és amikor csak lehet, csatlakozzunk le az internetről.

Mozogjunk!

A szorongást a rendszeres mozgás is hatékonyan oldja, így a koronavírus-helyzet közben is a segítségünkre lehet. A kardiógyakorlatok minden megkérdezett szakértő szerint remek választást jelentenek, a koncentrációt igénylő mozgásformák pedig - mint például a tánc - segíthetnek elterelni a figyelmünket a szorongást kiváltó eseményekről. De egy kis otthoni jóga és néhány relaxációs gyakorlat is jót tehet, mert ezek segítenek abban, hogy a jelenre koncentráljunk, ne pedig a jövőre, amitől tartunk.

Figyeljünk az evésre és az alvásra is!

A kiegyensúlyozott táplálkozás és azalvásszerepét is kiemelték a szakértők, ugyanis ha egészségesen étkezünk és legalább 7 órát alszunk éjszakánként, akkor nap közben még hatékonyabban kezelhetjük a stresszt. Figyeljünk tehát ezekre is - még akkor is, ha már véget ér a koronavírus-járvány.

Tartsuk a kapcsolatot!

Ezek mellett az is nagyon fontos, hogy a koronavírus-járvány tombolása során is rendszeresen beszéljünk távol élő szeretteinkkel és barátainkkal - hiszen mi más nyugtathatna meg minket jobban, mint az, ha ők maguk mondják el: jól vannak és minden rendben van velük.

