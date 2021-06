Koronavírus: ezen a 8 helyen óriási a baj

Egyre nagyobb a harmadik járványhullám kialakulásának veszélye Afrikában. Az elmúlt héten 8 országban is mintegy 30 százalékos emelkedést mértek az új fertőzöttek számában, de ezeken kívül még 6 országban romlott a járványhelyzet az előző héthez képest. Közben az oltáshiány égető problémája továbbra sem enyhül - írta meg a The Guardian. A WHO afrikai regionális igazgatója, Matshidiso Moeti szerint most az lenne a legfontosabb, hogy mielőbb vakcinát kapjanak az afrikaiak.

Súlyos problémát okoz az oltáshiány

Már korábban is írtunk arról, hogy a vakcinahiány tovább súlyosbíthatja a már amúgy is kétségbeejtő helyzetet a szegényebb régiókban. Míg a világ egy része hamarosan maga mögött tudhatja a koronavírus-járványt, addig Afrikában még mindig nincs elég az oltásokból. Az akkori beszámolók szerint a világon már csak 6 olyan ország van, ahol még egyetlen embert sem oltottak be, ezekből 4 - Tanzánia, Burundi, Csád és Eritrea - Afrikában található.

Moeti most arra mutatott rá, hogy számos Afrikán kívüli ország már rég immunizálta a legveszélyeztetettebb lakossági csoportokat, és már a gyerekek beoltásánál tartanak. Az afrikai országok némelyike viszont még az egészségügyi dolgozók és az idősök vakcinázásának sem ért a végére. A kontinens 50 országában eddig összesen 31 millió adagnyi koronavírus-vakcinát adtak be - ezen országok összenépessége azonban a félmilliárd főt is meghaladja.

A kórházban kezeltek fele meghal

A rögzített adatok szerint Afrikában eddig nagyjából 5 millió embert fertőzött meg és 130 ezer áldozatot szedett az új típusú koronavírus. A szakértők szerint azonban ezek az adatok valószínűleg egyáltalán nem tükrözik, pontosabban súlyosan alábecsülik a valóságot. Most amiatt aggódnak, hogy akár még az indainál is durvább helyzet uralkodhat el Afrikában, az egészségügy ugyanis igen gyenge lábakon áll, és nemcsak vakcinából, hanem kórházi ágyból és oxigénből is hiányt szenved. Ezeknél a híreknél már csak a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek túlélési arány elkeserítőbb: az ellátásra szoruló koronavírusos személyek fele 30 napon belül életét veszti.

