Koronavírus: furcsa mellékhatásokat okozhat az oltás

Ízületi panaszok, felerősödött autoimmun betegségek, pajzsmirigyproblémák és cikluszavar is előfordulhat a koronavírus elleni védőoltás után - derült ki az RTL Klub Híradójának egyik riportjából. Egy férfi például arról beszélt, hogy már az első oltás után erős ízületi panaszai jelentkeztek. "Megfájdult a lábam, utána a vállam, jóformán nem tudtam csinálni semmit" - fogalmazott. Egy másik érintett pedig arról számolt be, hogy nagyjából 2 hónapja oltották be, és azóta is fájnak a kezei, csuklói, vállai.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Sokan panaszkodnak

Az internetes fórumokon egyre többen panaszkodnak arra is, hogy a COVID-19 elleni védőoltás beadatása után felerősödtek az autoimmun tüneteik, vagy romlottak például az egyébként karbantartott pajzsmirigybetegségükkel összefüggő laborértékeik. "Minden tünetem többszörösére erősödött, a mai napig nem vagyok túl rajta" - írta egy érintett az egyik legnagyobb közösségi oldalon.

A Híradónak nyilatkozó nőgyógyász-endokrinológus, Kelemen Csaba elmondta, hogy betegei között ő is tapasztalta az autoimmun tünetek erősödését, de nemcsak az oltás, hanem a koronavírus-fertőzés után is. Azonban míg ezek a problémák más vírusfertőzések hatására is rosszabbodhatnak, addig más betegség elleni oltással kapcsolatban viszont még nem igazán tapasztaltak ilyet.

Felborulhat a menstruációs ciklus

A beszámolók egyértelműen azt jelzik, hogy a COVID-oltás miatt egyeseknél teljesen felborulhat a hormonháztartás, és ez pedig kihathat a női ciklusra is. A fiatalabbak kimaradt menstruációról és cikluszavarról - a szokásosnál korábban vagy később jelentkező havi vérzésről - számoltak be, míg a menopauzán már átesett nők közül többen újra menstruálni kezdtek. A szakember elmondta, hogy ennek az okát még nem tudják, a nemzetközi szakirodalom is csak találgat.

A jó hír azonban az, hogy a nőgyógyász-endokrinológus tapasztalatai szerint a fent említett panaszok általában csak átmenetiek, és a legtöbb esetben maguktól elmúlnak pár hónap után. Ha azonban mégsem állnának vissza ez eredeti laborértékeink, illetve nem rendeződne a ciklusunk és egészségügyi állapotunk, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.

