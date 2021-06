Koronavírus: van, ahol még mindig nem oltanak

Eddig már 2 milliárd koronavírus elleni vakcinát adtak be világszerte. Ennek azonban alig egy százalékával oltottak afrikai lakosokat, ez az arány pedig az idő előrehaladtával vészesen csökken - hívta fel a figyelmet a napokban a The Guardian.

4 országban még senkit sem oltottak be

A világon egyébként már csak 6 olyan ország van, ahol még egyetlen embert sem oltottak be, ezekből 4 - Tanzánia, Burundi, Csád és Eritrea - Afrikában található. A kontinensen mindössze 2 százalékos az átoltottság, miközben az elmúlt két hétben átlagosan 20 százalékkal nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma. "A világjárvány 14 országban súlyosbodik, és csak a múlt héten nyolc országban figyelték meg a fertőzöttek számának hirtelen, 30 százalékos emelkedését" - emelte ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A vakcinahiány csak súlyosbítja a már amúgy is kétségbeejtő helyzetet.

A szervezet korábban arra is rávilágított, hogy két héten belül 20 millió adag AstraZeneca-vakcinára lenne szüksége Afrikának ahhoz, hogy mindenkinek beadhassák a soron következő második oltási dózist. A kontinens lakóinak 10 százalékos átoltottságához viszont ennek a tízszerese, 200 millió adag kellene az új típusú koronavírus elleni oltóanyagból.

Afrika nem áll készen egy újabb hullámra

A WHO Afrikáért felelős regionális igazgatója, Matshidiso Moeti amiatt is kongatja a vészharangokat, mert szerinte az afrikai kórházak többsége nincs felkészülve a súlyosan beteg páciensek számának drasztikus növekedésére. A világszervezet májusi felmérése azt is megállapította, hogy a kontinens legtöbb államában egészségügyi felszerelésből és személyzetből sincs elég ahhoz, hogy ellássák a koronavírusos betegeket. A legtöbb afrikai országban százezer lakosra egyetlen intenzív ágy jut, vagy még annyi sem. Ez különösen aggasztó adat, ha azt nézzük, hogy Németországban vagy Amerikában 100 ezer lakosonként 25 intenzív ágyat tartanak fenn a COVID-betegeknek.

A WHO adatai szerint egyébként Afrikában jelenleg több mint 4,8 millió fertőzöttről és 130 ezer áldozatról tudnak. Ez a világban regisztrált összes fertőzött 2,9 százalékát, az összes COVID-19-ben elhunyt sezmélynek pedig a 3,7 százalékát teszi ki. Kérdés, hogy ezek a számok mennyire fedik a valóságot.

