Koronavírus: ezek a legmeredekebb tévhitek

Bár Európában csitulni látszik a koronavírus-járvány, a világ más pontjain még mindig tombol a Kínából indult SARS-CoV-2 vírus, ezért a BBC összeszedte, melyek azok az egészségügyi "jó" tanácsok, amiket mostanában szívesen osztanak meg egymással az emberek. Mint írják, egyre nehezebb elejét venni a félrevezető vagy egyenesen káros tévhiteket tartalmazó álhírek terjedésének, mivel gyakran olyan platformokon küldözgetik egymásnak emberek, mint a WhatsApp, ahol a két felhasználó közötti üzenetváltás kódolt. Ez azért probléma, mert míg a Google vagy a Facebook algoritmusai figyelmeztetnek, ha egy megosztani kívánt tartalom álhír, de ezeknél az csevegőalkalmazásoknál a "gépek" nem tudják kiszűrni a hamis információkat.

Legyünk vegetáriánusok, és ne viseljünk karórát

Két vezető indiai egészségügyi intézmény, valamint egy ismert szakember is felemelte szavát egy olyan "jó" tanácsokat tartalmazó lista ellen, melynek bár vannak valóban hasznos elemei - mint a szájmaszk viselése vagy a társadalmi távolság megtartása -, olyan tudományosan eddig nem bizonyított, vagy egyenesen irreleváns javaslatokat is tartalmaz, melyek félrevezetőek lehetnek. Ilyen például, hogy a listát állítólag összeállító szakemberek szerint segít elkerülni az új koronavírus okozta COVID-19-et, ha vegetáriánus étrendet követünk. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pont a kiegyensúlyozott, minden ételfélét, tehát húst is tartalmazó étrendet szorgalmazza az általános egészség megőrzése érdekében. Mindezek után meg sem lepődünk már azon, hogy a listán olyan tárgyak is szerepelnek, mint például a karóra, a gyűrű vagy az öv, melyek viselését nem javasolják. A jó tanácsok összeállításában pedig biztosan részt vett egy-két fáradt anyuka is, az egyik pont konkrétan ennyi: "tarts magad körül rendet".

Semmi sem bizonyítja, hogy növelné a fertőzésveszélyt, ha ékszert, órát, övet hordunk. Fotó: Getty Images

Célkeresztben az influenza elleni védőoltás

Sokszor előfordul, hogy egy valós, meglévő tanulmányt próbál valaki egy új helyzetre átértelmezni, ám az így levont következtetései finoman szólva is félrevezetőek. Ez történt az amerikai hadsereg egyik kutatásával is, mely mostanában rendre felbukkan a Facebookon. Hiába jóval a COVID-19 megjelenése előtt, még 2019 októberében született a publikáció, és az abban szereplő adatok ráadásul 2017-18-ból valóak, ez nem zavarta a mondvacsinált szakértőket abban, hogy arra hivatkozva állítsák: aki korábban influenza elleni védőoltást kapott, nagyobb eséllyel betegszik meg az új koronavírus okozta COVID-19-ben. Ez természetesen nem igaz. Nincs kutatás vagy bármely bizonyíték, ami alátámasztaná ezt az állítást. Az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi hivatal (CDC) is világos állásfoglalást adott ki ez ügyben: "az influenza elleni vakcina nem teszi fogékonyabbá az embereket légúti fertőzésekkel szemben".

Maszkos tévhitekből sosem fogyunk ki

A járvány kezdete óta terjednek az arcmaszkokkal kapcsolatos tévhitek. A legutóbbi, mely szerint a maszkok viselése hosszú távon nagyon káros az egészségre, eredetileg spanyolul keringett a közösségimédia-platformokon. Az igazán nagy gond akkor kezdődött, amikor lefordították angolra, és végül egy nigériai hírportál is átvette. Az ő cikküket ugyanis több mint 55 ezer alkalommal osztották meg Facebookon. Így még megbecsülni is nehéz, hányan olvashatták azt a tanácsot, hogy 10 percenként fel kell emelni a szájmaszkot, hogy a testünk elég oxigénhez jusson, és ne betegedjünk meg a maszk állandó viselése miatt belélegzett szén-dioxidtól. Dr. Richard Mihigo, a WHO szakembere egyenesen veszélyesnek nyilvánította ezt a hamis állításokat tartalmazó hírt.

"Az orvosi és a nem orvosi maszkok is olyan anyagokból készülnek, melyek nem akadályozzák a légzést. Ezeknek a maszkoknak az a funkciójuk, megvédjenek minket a részecskék bejutásától a szervezetbe, miközben normálisan tudunk levegőt venni bennük" - mondta Mihigo, hangsúlyozva: nem ajánlja a maszkok emelgetését, mivel az nagyon megnöveli afertőzésveszélyét. Ahogy arról a HáziPatika.com-on már korábban írtunk, a WHO sem ajánlja mindenkinek a maszkviselést. A 2 év alatti gyermekek és a légzési nehézségekkel küzdők számára valóban ártalmas lehet, hiszen a kisgyermekeknél fulladást is okozhat, és nem tudják levenni maguknak, míg az utóbbi csoport tagjainak maszk nélkül sem egyszerű a levegővétel.

A dohányzás nem óv meg a vírustól

Végül, de nem utolsósorban jöjjön egy olyan állítás, melyet bár a dohányosok biztos örömmel vennének, ám nem igaz: a dohányzás megóv a koronavírus-fertőzéstől. Nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy kisebb kockázatnak lennének kitéve a dohányzók, annak ellenére, hogy elég sok cikk sugallja azt, hogy ez így van.

Az ilyen álhírek több szempontból is károsak. Egyrészt, mert hamis biztonságérzetet adnak a dohányosoknak, másrészt egy (valóban tudományosan) bizonyítottan káros szokásra biztatnak, mely a vezető halálokok rizikófaktorai között rendre dobogós. Ezek a több tízezer ember által megosztott álhírek, sokszor ál- vagy nem létező tanulmányokra is hivatkoznak. Az egyik ilyen, hogy több országban is kimutatták, kevesebb a dohányos a kórházba került COVID-19-betegek között. Sokszor megjegyzik, hogy még a szakemberek sem értik az okát, máskor pedig egy francia kórházra hivatkozva állítják, hogy a nikotin állíthatja meg a fertőzés terjedését. Sőt, akad olyan cikk, ami olyan kutatásokról szól, ahol nikotintapaszokkal vagy más nikotint helyettesítő terápiával kezelik a koronavírusos betegeket.

A WHO azonban itt is cáfol: "jelenleg nincs elegendő információ annak megerősítésére, hogy a dohány vagy a nikotin hatékony lenne a COVID-19 megelőzésében vagy kezelésében". Hozzáteszik, a dohányzás miatt kialakuló egyéb egészségügyi problémák miatt ők érzékenyebbek a koronavírus okozta súlyos betegségekre. Ezenkívül nagyon egyértelműen a leszokást ajánlják a pandémiára való tekintettel, mivel a dohányzás megnövelheti a súlyos tüdőbetegség kialakulásának kockázatát.

