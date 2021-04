Koronavírus: a serdülőket is be kellene oltani

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete szerint a 16 és 18 év közötti fiatalokat is be kellene oltani koronavírus ellen - olvasható a hvg.hu cikkében. A lap azt írja, az egyesület elnöke, Havasi Katalin egy online háttérbeszélgetésen azt mondta, már meg is keresték az országos tiszti főorvost, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy a háziorvosok minél előbb beolthassák a 16 és 18 év közötti krónikus betegséggel élőket - ezek a fiatalok ugyanis "fokozott kockázattal élnek".

Az elnök azonban úgy vélekedik, az oltási kapacitás függvényében azokat is "szerencsés lenne beoltani", akik ebbe a korosztályba tartoznak, de egészségesek. A serdülők sok tekintetben ugyanis már sokkal inkább a felnőttekhez hasonlítanak: nemcsak a heveny betegség lezajlása komolyabb, de a COVID-19 hosszú távú, elhúzódó tünetei is a felnőttekéhez hasonló gyakorisággal fordulnak elő ebben a korcsoportban.

Nyájimmunitás: a gyerekek nélkül nehezen érhető el

Jelenleg a legtöbb oltóanyag csak 18 éves kor fölött adható, kivéve a Pfizert, amelyet 16 és 18 év közöttiek is megkaphatnak. Havasi Katalin úgy nyilatkozott, nagyjából még egy év, mire lehetnek gyerekkorban adható koronavírus elleni oltások. A szakember szólt arról is, hogy 75-80 százalékos átoltottság kellene a nyájimmunitás kialakulásához, "ha a gyerekeket nem oltják be, ez nehezen lesz elérhető".

Több mint 50 gyerek van kórházban

Abban egyébként még a szakirodalom sem egységes, hogy kell-e oltani a 16 és 18 év közöttieket. Több érv is szól az oltás mellett: egyrészt a kamaszok sokat járnak társaságba, továbbvihetik, átadhatják a fertőzést, másrészt a brit mutáns megjelenése óta egyre több gyerek betegszik meg koronavírusban. A gyerekorvos úgy tájékoztatott, hogy itthon újszülöttkortól minden korosztályban fertőződtek már meg gyerekek, és jelenleg 50 fölött van azok száma, akiket kórházban ápolnak koronavírus-fertőzéssel.

Az iskolák április 19-i újranyitásáról is beszélt Havasi Katalin. Véleménye szerint ez abban az esetben nem lehet probléma, ha a gyerekek a tavaszi szünetet otthon töltötték, nem találkoztak a barátaikkal, rokonaikkal, illetve a pedagógusok nagy számban be lesznek addig oltva.

