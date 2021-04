Koronavírus: ennyi embert oltanának be a hónap végéig

A szerdai kormányülésen elhangzott legfontosabb információkat szokás szerint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette. Mint mondta, eddig több mint 2,6 millió embert oltottak be itthon az új típusú koronavírus ellen, szerdán pedig már el is indult a fokozatos lazítás első szakasza. A következő enyhítés akkor jöhet majd, ha a beoltott személyek száma eléri a 3 milliót - a miniszter szerint erre egy héten belül sor kerülhet.

Minden eddig regisztráltat beolthatnak áprilisban

"Amikor szigorítottunk, még csak 1 millió beoltott volt, tehát 1 hónap alatt több mint 2,5-szeresére tudtuk növelni ezt a számot" - emelte ki Gulyás Gergely. A miniszter szerint már az első oltás után is védettebbek vagyunk a COVID-19 ellen, mint oltás nélkül, ezért ez is nagy mérföldkőnek számít. Kitért arra is, hogy ha továbbra is így tud haladni az oltási program, akkor a jelenlegi regisztrációs igényeket még ebben a hónapban teljesíteni tudják. Ez azt jelenti, hogy április végére már a 4 milliót is meghaladhatja az első oltást megkapott személyek száma.

Oltáshoz készítik elő a Pfizer-vakcinát egy békéscsabai oltóponton. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Árpilis végén már ebédelhetünk a teraszokon?

Bár a március 8-án bezáratott üzletek és szolgáltatók újra kinyithattak, érdemi lazítás még nem jöhetett szóba, hiszen most legalább annyi a szigorítás is, mint amennyi enyhítést engedélyeztek - jegyezte meg Gulyás Gergely, utalva a négyzetméter-alapú szabályozásra. Megemlítette továbbá, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámának csúcsán már túl vagyunk, és április végén talán már a vendéglátó egységek teraszai is megnyithatnak.

A miniszter leszögezte, hogy a tervek szerint megtartják az írásbeli érettségiket májusban, és arra számítanak, hogy a szóbeli vizsgákat is megszervezhetik majd. "Szerintem júniusig mindenkit be tudunk oltani legalább az első dózissal" - mondta.

