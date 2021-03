Koronavírus: "gyerekek is kerültek lélegeztetőgépre"

Sokkal több gyerek érkezett az elmúlt időszakban "covidos" tünetekkel a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, mint korábban. Ám míg az első és második hullámban jellemzően a serdülőket érintette a koronavírus-fertőzés, addig most 2-3 hetes újszülöttek is vannak a betegek között - derült ki a Blikk Dr. Szabó László, a kórház belgyógyászatának osztályvezető főorvosával készített interjújából. A szakember a lapnak arról beszélt, a járvány harmadik hullámában háromszor annyi gyereket kell ellátniuk, többen is lélegeztetőgépre kerültek vagy műtüdő-kezelésre szorultak. Hangsúlyozta, szerencsére minden érintett meggyógyult.

Egyre több gyereket ápolnak kórházban COVID-19-cel. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Az új vírusvariánsok kapcsán elmondta, ha korábban a vírus bekerült egy családba, legfeljebb egy embert betegített meg - most viszont mindenkit megbetegít. "A szülők elkapják a koronavírust, a csecsemő ott él velük egy családban, és csakhamar nála is jelentkezik a láz, az étvágytalanság, a rossz közérzet, a PCR-tesztje pedig pozitív lesz. Csecsemőkorútól a 18 éves gyerekig minden betegünk van most" - részletezte a főorvos. Dr. Szabó László a COVID-19-en átesett gyermekeknél mind gyakrabban jelentkező MIS-C, azaz sokszervi gyulladásról is beszélt, mellyel szintén sok fiatalt kezelnek.

A gyerekek fele az intenzívre kerül

"A többszervi gyulladás általában két-három héttel a koronavírusos megbetegedés után jelentkezik. Egy hétig tartó magas láz, nagy fokú fáradékonyság, nagyon rossz közérzet lép fel, és a beteg nagyon gyengének érzi magát. A MIS-C a szívizmot is megtámadhatja, ilyenkor alacsony vérnyomás, keringési problémák jelentkezhetnek. Kialakulhat olyan hasfájás, amit már-már a vakbélgyulladáshoz lehet hasonlítani. Ezek a vezető tünetek" - részletezte a szakember. Elmondta, ezeknek az eseteknek a fele olyan súlyos, hogy a gyermekek intenzívre kerülnek, mert keringés-támogatásra van szükségük. "Az elmúlt fél évben közel 50 ilyen betegünk volt, szerencsére mindenkit meg tudtunk gyógyítani" - tudatta, megjegyezve, a mostani 3. hullámban 2-3 hét múlva "várják" ezeket a gyerekeket, és akkor fogják látni, hogy ez a súlyosabb COVID-19 milyen késői következményeket okoz.

